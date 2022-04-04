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Пострадавшие от пожара под Минусинском получат выплаты - РИА Новости, 04.04.2022
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Пострадавшие от пожара под Минусинском получат выплаты
Пострадавшие от пожара под Минусинском получат выплаты - РИА Новости, 04.04.2022
Пострадавшие от пожара под Минусинском получат выплаты
Жители Минусинска, чье имущество пострадало в результате субботнего лесного пожара, по распоряжению губернатора края Александра Усса с понедельника начнут... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:20
2022-04-04T13:20
происшествия
минусинский район
минусинск
красноярский край
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Жители Минусинска, чье имущество пострадало в результате субботнего лесного пожара, по распоряжению губернатора края Александра Усса с понедельника начнут получать выплаты, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось, что в субботу из-за верхового пожара в лесу существует угроза поселку Зеленый Бор, расположенному вблизи Минусинска. По предварительной информации, под угрозой распространения верхового пожара были дачные сообщества и поселок Топольки. Была объявлена эвакуация жителей из Зеленого Бора. К месту пожара выезжал пожарный поезд. Огнем было уничтожено 20 строений в дачном обществе. Власти объявляли в районе режим ЧС. Пожар в дачном поселке удалось потушить. Позже был потушен и лесной пожар на площади 300 гектар. Погибших и пострадавших нет."Уже сегодня пострадавшие в результате пожара жители Минусинского района начнут получат выплаты. Об этом стало известно на заседании президиума правительства края, которое провел губернатор. Глава региона подчеркнул, что все оперативные службы сработали слаженно, это позволило предотвратить масштабные последствия", - говорится в сообщении.Губернатор подчеркнул необходимость в тщательном и объективном выяснении причины пожара, чтобы "минимизировать риски повторения такого рода чрезвычайных происшествий"."Отдельно прошу поблагодарить и поощрить все службы, кто принимал участие в борьбе с огнем. Помимо этого, мы должны поддержать людей, чье имущество пострадало", - приводит пресс-служба слова Усса.
https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781005343.html
https://ria.ru/20220315/les-1778293384.html
минусинский район
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происшествия, минусинский район, минусинск, красноярский край, александр усс
13:20 04.04.2022
 
Пострадавшие от пожара под Минусинском получат выплаты

Губернатор Красноярского края Усс: пострадавшие от пожара под Минусинском получат выплаты

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Жители Минусинска, чье имущество пострадало в результате субботнего лесного пожара, по распоряжению губернатора края Александра Усса с понедельника начнут получать выплаты, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее сообщалось, что в субботу из-за верхового пожара в лесу существует угроза поселку Зеленый Бор, расположенному вблизи Минусинска. По предварительной информации, под угрозой распространения верхового пожара были дачные сообщества и поселок Топольки. Была объявлена эвакуация жителей из Зеленого Бора. К месту пожара выезжал пожарный поезд. Огнем было уничтожено 20 строений в дачном обществе. Власти объявляли в районе режим ЧС. Пожар в дачном поселке удалось потушить. Позже был потушен и лесной пожар на площади 300 гектар. Погибших и пострадавших нет.
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"Уже сегодня пострадавшие в результате пожара жители Минусинского района начнут получат выплаты. Об этом стало известно на заседании президиума правительства края, которое провел губернатор. Глава региона подчеркнул, что все оперативные службы сработали слаженно, это позволило предотвратить масштабные последствия", - говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул необходимость в тщательном и объективном выяснении причины пожара, чтобы "минимизировать риски повторения такого рода чрезвычайных происшествий".
"Отдельно прошу поблагодарить и поощрить все службы, кто принимал участие в борьбе с огнем. Помимо этого, мы должны поддержать людей, чье имущество пострадало", - приводит пресс-служба слова Усса.
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ПроисшествияМинусинский районМинусинскКрасноярский крайАлександр Усс
 
 
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