https://ria.ru/20220404/vyplaty-1781669830.html

Пострадавшие от пожара под Минусинском получат выплаты

Пострадавшие от пожара под Минусинском получат выплаты - РИА Новости, 04.04.2022

Пострадавшие от пожара под Минусинском получат выплаты

Жители Минусинска, чье имущество пострадало в результате субботнего лесного пожара, по распоряжению губернатора края Александра Усса с понедельника начнут... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:20

2022-04-04T13:20

2022-04-04T13:20

происшествия

минусинский район

минусинск

красноярский край

александр усс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Жители Минусинска, чье имущество пострадало в результате субботнего лесного пожара, по распоряжению губернатора края Александра Усса с понедельника начнут получать выплаты, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось, что в субботу из-за верхового пожара в лесу существует угроза поселку Зеленый Бор, расположенному вблизи Минусинска. По предварительной информации, под угрозой распространения верхового пожара были дачные сообщества и поселок Топольки. Была объявлена эвакуация жителей из Зеленого Бора. К месту пожара выезжал пожарный поезд. Огнем было уничтожено 20 строений в дачном обществе. Власти объявляли в районе режим ЧС. Пожар в дачном поселке удалось потушить. Позже был потушен и лесной пожар на площади 300 гектар. Погибших и пострадавших нет."Уже сегодня пострадавшие в результате пожара жители Минусинского района начнут получат выплаты. Об этом стало известно на заседании президиума правительства края, которое провел губернатор. Глава региона подчеркнул, что все оперативные службы сработали слаженно, это позволило предотвратить масштабные последствия", - говорится в сообщении.Губернатор подчеркнул необходимость в тщательном и объективном выяснении причины пожара, чтобы "минимизировать риски повторения такого рода чрезвычайных происшествий"."Отдельно прошу поблагодарить и поощрить все службы, кто принимал участие в борьбе с огнем. Помимо этого, мы должны поддержать людей, чье имущество пострадало", - приводит пресс-служба слова Усса.

https://ria.ru/20220331/ekonomika-1781005343.html

https://ria.ru/20220315/les-1778293384.html

минусинский район

минусинск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, минусинский район, минусинск, красноярский край, александр усс