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Сельским пекарям в ЯНАО предоставят выплату на приобретение муки - РИА Новости, 04.04.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220404/vyplata-1781687348.html
Сельским пекарям в ЯНАО предоставят выплату на приобретение муки
Сельским пекарям в ЯНАО предоставят выплату на приобретение муки - РИА Новости, 04.04.2022
Сельским пекарям в ЯНАО предоставят выплату на приобретение муки
Сельские пекари в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат выплату на приобретение муки, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:21
2022-04-04T14:21
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Сельские пекари в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат выплату на приобретение муки, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона."В этом году юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпекающие хлеб в сельской местности и на факториях, могут рассчитывать на предоставление единовременных выплат для приобретения муки. Правительство автономного округа рассматривает возможность внесения изменений в региональное постановление, дающее право муниципальным образованиям авансировать производителей хлеба для приобретения ими муки", - говорится в сообщении.Такая мера поможет предпринимателям преодолеть экономические сложности, связанные с ростом цен, сформировать запасы муки без необходимости привлечения кредитов."В сельской местности выручка от реализации хлеба невысокая, и у производителей отсутствуют свободные средства, чтобы приобрести необходимый запас муки даже по текущим ценам. Понимая важность данного направления, мы инициировали вопрос о внесении изменений в нормативный правовой акт", – приводятся в сообщении слова начальника управления экономического развития окружного департамента АПК Елены Мальчевской.Главным условием для получения хлебопеками выплаты на покупку муки будет реализация хлеба населению по цене не выше рекомендованной средней стоимости по Ямалу. В этом году она составляет 63 рубля 55 копеек за один килограмм хлеба. Финансирование мероприятия предусмотрено в окружном бюджете в рамках госпрограммы "Развитие АПК", уточняет пресс-служба.
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экономика, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
14:21 04.04.2022
 

Сельским пекарям в ЯНАО предоставят выплату на приобретение муки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМешки с мукой
Мешки с мукой - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мешки с мукой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Сельские пекари в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат выплату на приобретение муки, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"В этом году юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпекающие хлеб в сельской местности и на факториях, могут рассчитывать на предоставление единовременных выплат для приобретения муки. Правительство автономного округа рассматривает возможность внесения изменений в региональное постановление, дающее право муниципальным образованиям авансировать производителей хлеба для приобретения ими муки", - говорится в сообщении.
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Такая мера поможет предпринимателям преодолеть экономические сложности, связанные с ростом цен, сформировать запасы муки без необходимости привлечения кредитов.
"В сельской местности выручка от реализации хлеба невысокая, и у производителей отсутствуют свободные средства, чтобы приобрести необходимый запас муки даже по текущим ценам. Понимая важность данного направления, мы инициировали вопрос о внесении изменений в нормативный правовой акт", – приводятся в сообщении слова начальника управления экономического развития окружного департамента АПК Елены Мальчевской.
Главным условием для получения хлебопеками выплаты на покупку муки будет реализация хлеба населению по цене не выше рекомендованной средней стоимости по Ямалу. В этом году она составляет 63 рубля 55 копеек за один килограмм хлеба. Финансирование мероприятия предусмотрено в окружном бюджете в рамках госпрограммы "Развитие АПК", уточняет пресс-служба.

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