https://ria.ru/20220404/vyplata-1781687348.html

Сельским пекарям в ЯНАО предоставят выплату на приобретение муки

Сельским пекарям в ЯНАО предоставят выплату на приобретение муки - РИА Новости, 04.04.2022

Сельским пекарям в ЯНАО предоставят выплату на приобретение муки

Сельские пекари в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат выплату на приобретение муки, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:21

2022-04-04T14:21

2022-04-04T14:21

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Сельские пекари в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат выплату на приобретение муки, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона."В этом году юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпекающие хлеб в сельской местности и на факториях, могут рассчитывать на предоставление единовременных выплат для приобретения муки. Правительство автономного округа рассматривает возможность внесения изменений в региональное постановление, дающее право муниципальным образованиям авансировать производителей хлеба для приобретения ими муки", - говорится в сообщении.Такая мера поможет предпринимателям преодолеть экономические сложности, связанные с ростом цен, сформировать запасы муки без необходимости привлечения кредитов."В сельской местности выручка от реализации хлеба невысокая, и у производителей отсутствуют свободные средства, чтобы приобрести необходимый запас муки даже по текущим ценам. Понимая важность данного направления, мы инициировали вопрос о внесении изменений в нормативный правовой акт", – приводятся в сообщении слова начальника управления экономического развития окружного департамента АПК Елены Мальчевской.Главным условием для получения хлебопеками выплаты на покупку муки будет реализация хлеба населению по цене не выше рекомендованной средней стоимости по Ямалу. В этом году она составляет 63 рубля 55 копеек за один килограмм хлеба. Финансирование мероприятия предусмотрено в окружном бюджете в рамках госпрограммы "Развитие АПК", уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778655263.html

https://ria.ru/20220323/sredstva-1779663492.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)