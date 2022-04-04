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Косачев прокомментировал выборы в Сербии и Венгрии - РИА Новости, 04.04.2022
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Косачев прокомментировал выборы в Сербии и Венгрии
Косачев прокомментировал выборы в Сербии и Венгрии - РИА Новости, 04.04.2022
Косачев прокомментировал выборы в Сербии и Венгрии
Прошедшие в Сербии и Венгрии выборы подтвердили суверенитет этих стран, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:47
2022-04-04T08:47
в мире
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нато
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Прошедшие в Сербии и Венгрии выборы подтвердили суверенитет этих стран, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."По-настоящему суверенны в Европе считанные на пальцах одной руки государства. Кроме России, это Белоруссия, Армения, Турция и, что блестяще подтвердили вчерашние выборы, Сербия и Венгрия", - отметил политик.На второй руке пальцы с трудом зажимаются в отношении Германии, Франции и Италии, добавил он."Пожалуй, все. Вот результат разрушительной для послевоенной Европы политики США по ее "объединению" под знаменами НАТО", - подчеркнул Косачев."Браво, Сербия! Браво, Венгрия! Браво, настоящая и суверенная Европа", - заключил парламентарий.
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в мире, россия, армения, италия, нато, сербия, венгрия
08:47 04.04.2022
 
Косачев прокомментировал выборы в Сербии и Венгрии

Вице-спикер Совфеда Косачев: выборы в Сербии и Венгрии подтвердили суверенитет этих стран

© Sputnik / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями на одном из избирательных участков в Белграде
Урна с бюллетенями на одном из избирательных участков в Белграде - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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Урна с бюллетенями на одном из избирательных участков в Белграде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Прошедшие в Сербии и Венгрии выборы подтвердили суверенитет этих стран, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"По-настоящему суверенны в Европе считанные на пальцах одной руки государства. Кроме России, это Белоруссия, Армения, Турция и, что блестяще подтвердили вчерашние выборы, Сербия и Венгрия", - отметил политик.
На второй руке пальцы с трудом зажимаются в отношении Германии, Франции и Италии, добавил он.
"Пожалуй, все. Вот результат разрушительной для послевоенной Европы политики США по ее "объединению" под знаменами НАТО", - подчеркнул Косачев.
"Браво, Сербия! Браво, Венгрия! Браво, настоящая и суверенная Европа", - заключил парламентарий.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
00:26
Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии
 
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