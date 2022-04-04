https://ria.ru/20220404/vybory-1781609201.html
Косачев прокомментировал выборы в Сербии и Венгрии
Косачев прокомментировал выборы в Сербии и Венгрии - РИА Новости, 04.04.2022
Косачев прокомментировал выборы в Сербии и Венгрии
Прошедшие в Сербии и Венгрии выборы подтвердили суверенитет этих стран, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:47
2022-04-04T08:47
2022-04-04T08:47
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Прошедшие в Сербии и Венгрии выборы подтвердили суверенитет этих стран, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев."По-настоящему суверенны в Европе считанные на пальцах одной руки государства. Кроме России, это Белоруссия, Армения, Турция и, что блестяще подтвердили вчерашние выборы, Сербия и Венгрия", - отметил политик.На второй руке пальцы с трудом зажимаются в отношении Германии, Франции и Италии, добавил он."Пожалуй, все. Вот результат разрушительной для послевоенной Европы политики США по ее "объединению" под знаменами НАТО", - подчеркнул Косачев."Браво, Сербия! Браво, Венгрия! Браво, настоящая и суверенная Европа", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20220404/vybory-1781586285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, италия, нато, сербия, венгрия
Косачев прокомментировал выборы в Сербии и Венгрии
Вице-спикер Совфеда Косачев: выборы в Сербии и Венгрии подтвердили суверенитет этих стран