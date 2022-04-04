Рейтинг@Mail.ru
Вучич лидирует на выборах в Сербии - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/vybory-1781596002.html
Вучич лидирует на выборах в Сербии
Вучич лидирует на выборах в Сербии - РИА Новости, 04.04.2022
Вучич лидирует на выборах в Сербии
Действующий президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) после... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T04:22
2022-04-04T09:37
в мире
александр вучич
ивица дачич
сербия
рик
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781613944_0:31:3095:1772_1920x0_80_0_0_64b26012c03f9fb757318e33e2309261.jpg
БЕЛГРАД, 4 апр — РИА Новости. Действующий президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) после обработки 44,5 процента бюллетеней.По данным РИК, сейчас Вучич получает 63,42 процента голосов на выборах президента. На втором месте — Здравко Понош, он получает 14,59 процента голосов.Сербский лидер уже объявил о своей победе в первом круге и сообщил, что собирается придерживаться нейтрального статуса республики. Он также пообещал сохранить дружеские отношения с Россией.По информации избирательной комиссии, политический блок "Александр Вучич — Вместе можем все" завоевал 46,35 процента голосов на выборах в Скупщину, "Ивица Дачич — Премьер Сербии" — 12,04 процента, "Мариника Тепич — Объединенные за победу Сербии" — 10,08 процента, "Доктор Милош Йованович — Надежда для Сербии" — 4,72 процента, трехпроцентный барьер также преодолевают "Милица Джурджевич-Стаменковски — Сербская партия Заветники", экоактивисты "Мы должны — Небойша Зеленович" и правые "Двери — ПОКС".Явка на выборах превысила 58 процентов.Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо было преодолеть порог в три процента голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов в президенты, которых поддерживали один или нескольких избирательных блоков.
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781613944_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_800d5d55fa7ddc9039fe03b54681871e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вучич, ивица дачич, сербия, рик, выборы
04:22 04.04.2022 (обновлено: 09:37 04.04.2022)
 
Вучич лидирует на выборах в Сербии

Вучич и его партия лидируют на выборах в Сербии после обработки 45 процентов голосов

© Sputnik / Александар Джорович / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич голосует на выборах на одном из избирательных участков в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич голосует на выборах на одном из избирательных участков в Белграде - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Sputnik / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич голосует на выборах на одном из избирательных участков в Белграде
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 апр — РИА Новости. Действующий президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) после обработки 44,5 процента бюллетеней.
По данным РИК, сейчас Вучич получает 63,42 процента голосов на выборах президента. На втором месте — Здравко Понош, он получает 14,59 процента голосов.
Сербский лидер уже объявил о своей победе в первом круге и сообщил, что собирается придерживаться нейтрального статуса республики. Он также пообещал сохранить дружеские отношения с Россией.
По информации избирательной комиссии, политический блок "Александр Вучич — Вместе можем все" завоевал 46,35 процента голосов на выборах в Скупщину, "Ивица Дачич — Премьер Сербии" — 12,04 процента, "Мариника Тепич — Объединенные за победу Сербии" — 10,08 процента, "Доктор Милош Йованович — Надежда для Сербии" — 4,72 процента, трехпроцентный барьер также преодолевают "Милица Джурджевич-Стаменковски — Сербская партия Заветники", экоактивисты "Мы должны — Небойша Зеленович" и правые "Двери — ПОКС".
Явка на выборах превысила 58 процентов.
Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо было преодолеть порог в три процента голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов в президенты, которых поддерживали один или нескольких избирательных блоков.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
00:59
Сербия постарается сохранить дружеские отношения с Россией, заявил Вучич
 
В миреАлександр ВучичИвица ДачичСербияРИКВыборы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала