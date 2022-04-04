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Вучич лидирует на выборах в Сербии

Вучич лидирует на выборах в Сербии - РИА Новости, 04.04.2022

Вучич лидирует на выборах в Сербии

Действующий президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) после... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T04:22

2022-04-04T04:22

2022-04-04T09:37

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ивица дачич

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БЕЛГРАД, 4 апр — РИА Новости. Действующий президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) после обработки 44,5 процента бюллетеней.По данным РИК, сейчас Вучич получает 63,42 процента голосов на выборах президента. На втором месте — Здравко Понош, он получает 14,59 процента голосов.Сербский лидер уже объявил о своей победе в первом круге и сообщил, что собирается придерживаться нейтрального статуса республики. Он также пообещал сохранить дружеские отношения с Россией.По информации избирательной комиссии, политический блок "Александр Вучич — Вместе можем все" завоевал 46,35 процента голосов на выборах в Скупщину, "Ивица Дачич — Премьер Сербии" — 12,04 процента, "Мариника Тепич — Объединенные за победу Сербии" — 10,08 процента, "Доктор Милош Йованович — Надежда для Сербии" — 4,72 процента, трехпроцентный барьер также преодолевают "Милица Джурджевич-Стаменковски — Сербская партия Заветники", экоактивисты "Мы должны — Небойша Зеленович" и правые "Двери — ПОКС".Явка на выборах превысила 58 процентов.Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо было преодолеть порог в три процента голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов в президенты, которых поддерживали один или нескольких избирательных блоков.

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в мире, александр вучич, ивица дачич, сербия, рик, выборы