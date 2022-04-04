Рейтинг@Mail.ru
Лидер венгерской оппозиции признал поражение на выборах - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/vybory-1781587040.html
Лидер венгерской оппозиции признал поражение на выборах
Лидер венгерской оппозиции признал поражение на выборах - РИА Новости, 04.04.2022
Лидер венгерской оппозиции признал поражение на выборах
Кандидат в премьер-министры Венгрии Петер Марки-Заи признал поражение на выборах. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T00:49
2022-04-04T00:55
в мире
венгрия
будапешт
петер марки-заи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_209f50b10065b1966e6585f7331cb581.jpg
БУДАПЕШТ, 4 апр — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Венгрии Петер Марки-Заи признал поражение на выборах."Не будем спорить: правда в том, что Фидес эти выборы выиграла... Я прошу всех успокоиться, идти домой, любить друг друга и выспаться. Это хорошее решение в этой ситуации. Самое важное, что мы чисты душой, мы сейчас стоим не только перед венгерской нацией, но и, что еще важнее, перед Богом. Мы знаем, что сделали все и за прошедший год, и за все четыре года, еще раз всем спасибо!" — сказал Марки-Заи на встрече со сторонниками по итогам выборов. Трансляция велась в его аккаунте в Facebook*.По данным Национального избирательного комитета, после подсчета почти 88% голосов альянс Орбана Фидес-ХДНП набирает почти 68% голосов, а оппозиция получает 28%.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220403/vybory-1781584805.html
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a36540bf105d31658ab7dd9ba6ee73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, будапешт, петер марки-заи
00:49 04.04.2022 (обновлено: 00:55 04.04.2022)
 
Лидер венгерской оппозиции признал поражение на выборах

Лидер венгерской оппозиции Марки-Заи признал поражение на выборах

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Базилику Святого Стефана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 4 апр — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Венгрии Петер Марки-Заи признал поражение на выборах.
"Не будем спорить: правда в том, что Фидес эти выборы выиграла... Я прошу всех успокоиться, идти домой, любить друг друга и выспаться. Это хорошее решение в этой ситуации. Самое важное, что мы чисты душой, мы сейчас стоим не только перед венгерской нацией, но и, что еще важнее, перед Богом. Мы знаем, что сделали все и за прошедший год, и за все четыре года, еще раз всем спасибо!" — сказал Марки-Заи на встрече со сторонниками по итогам выборов. Трансляция велась в его аккаунте в Facebook*.
По данным Национального избирательного комитета, после подсчета почти 88% голосов альянс Орбана Фидес-ХДНП набирает почти 68% голосов, а оппозиция получает 28%.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 23:54
Орбан объявил о победе правящего альянса на выборах в парламент Венгрии
 
В миреВенгрияБудапештПетер Марки-Заи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала