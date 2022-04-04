https://ria.ru/20220404/vybory-1781587040.html

Лидер венгерской оппозиции признал поражение на выборах

Лидер венгерской оппозиции признал поражение на выборах - РИА Новости, 04.04.2022

Лидер венгерской оппозиции признал поражение на выборах

Кандидат в премьер-министры Венгрии Петер Марки-Заи признал поражение на выборах. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T00:49

2022-04-04T00:49

2022-04-04T00:55

в мире

венгрия

будапешт

петер марки-заи

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БУДАПЕШТ, 4 апр — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Венгрии Петер Марки-Заи признал поражение на выборах."Не будем спорить: правда в том, что Фидес эти выборы выиграла... Я прошу всех успокоиться, идти домой, любить друг друга и выспаться. Это хорошее решение в этой ситуации. Самое важное, что мы чисты душой, мы сейчас стоим не только перед венгерской нацией, но и, что еще важнее, перед Богом. Мы знаем, что сделали все и за прошедший год, и за все четыре года, еще раз всем спасибо!" — сказал Марки-Заи на встрече со сторонниками по итогам выборов. Трансляция велась в его аккаунте в Facebook*.По данным Национального избирательного комитета, после подсчета почти 88% голосов альянс Орбана Фидес-ХДНП набирает почти 68% голосов, а оппозиция получает 28%.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220403/vybory-1781584805.html

венгрия

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Никита Стома

в мире, венгрия, будапешт, петер марки-заи