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В России нашли способ снизить токсичность загрязненной нефтью почвы - РИА Новости, 04.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220404/vyatgu-1781090091.html
В России нашли способ снизить токсичность загрязненной нефтью почвы
В России нашли способ снизить токсичность загрязненной нефтью почвы - РИА Новости, 04.04.2022
В России нашли способ снизить токсичность загрязненной нефтью почвы
Ученые ВятГУ совместно с российскими коллегами установили, что торфогель может снижать токсичность почв, загрязненных нефтепродуктами. Это особенно актуально... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T09:00
2022-04-04T09:00
наука
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университетская наука
вятский государственный университет
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ученые ВятГУ совместно с российскими коллегами установили, что торфогель может снижать токсичность почв, загрязненных нефтепродуктами. Это особенно актуально при ликвидации последствий локальных загрязнений в местах нефтедобычи или вблизи автозаправочных станций. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.Торфогель — биологически активное вещество на основе торфа, которое применяется в сельском хозяйстве для улучшения свойств почвы, повышения ее плодородия. По результатам недавних исследований выяснилось, что торфогель также значительно снижает токсичность почвы при потенциальном загрязнении, например, при разливах нефтепродуктов.Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) провели модельный лабораторный эксперимент: в дерново-подзолистую почву, характерную для средней полосы России, они вносили бензин в количестве 1%, 5%, 10% от массы почвы, в расчете на сухой вес.Результаты эксперимента показали, что внесение в почву всего 5 процентов торфогеля дает такой же эффект, как внесение 50 процентов чистого торфа. По мнению исследователей, обработка почвы торфогелем сможет повысить ее барьерные свойства и снизить опасность миграции загрязнения к близлежащим водным объектам.Ранее было известно, что торф и твердые торфяные сорбенты на его основе обладают вышеописанными свойствами, однако их использование технологически менее удобно. Жидкий торфогель вносится в почву более равномерно, при этом нет необходимости рыхлить почву и заглублять сорбент, его не нужно затем изымать из почвы. В этом состоит новизна предложенной технологии снижения токсичности загрязненной почвы.Следует отметить, что внесение торфогеля в загрязненную нефтепродуктами почву направлено не на ее очистку, а на снижение ее токсичности за счет сорбционного связывания токсичных веществ. Это позволит сдержать распространение "пятна" загрязнения и снизить токсическую нагрузку на биоту (живые организмы).Разработка может лечь в основу создания технологии защиты почвенного покрова в местах добычи и потенциальных разливов нефти, в том числе, на автозаправочных станциях.В будущем ученые планируют выяснить сорбционные и защитные свойства торфяного геля в полевых условиях, в том числе при повышенных уровнях загрязнения нефтепродуктами и другими веществами.В основу работы были положены исследования старшего научного сотрудника лаборатории биомониторинга ВятГУ и Коми НЦ УрО РАН Надежды Сырчиной и ее коллег по ВятГУ.
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навигатор абитуриента, университетская наука, вятский государственный университет, россия, киров
09:00 04.04.2022
 

В России нашли способ снизить токсичность загрязненной нефтью почвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник Greenpeace на месте разлива нефти
Сотрудник Greenpeace на месте разлива нефти - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ученые ВятГУ совместно с российскими коллегами установили, что торфогель может снижать токсичность почв, загрязненных нефтепродуктами. Это особенно актуально при ликвидации последствий локальных загрязнений в местах нефтедобычи или вблизи автозаправочных станций. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.
Торфогель — биологически активное вещество на основе торфа, которое применяется в сельском хозяйстве для улучшения свойств почвы, повышения ее плодородия. По результатам недавних исследований выяснилось, что торфогель также значительно снижает токсичность почвы при потенциальном загрязнении, например, при разливах нефтепродуктов.
Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) провели модельный лабораторный эксперимент: в дерново-подзолистую почву, характерную для средней полосы России, они вносили бензин в количестве 1%, 5%, 10% от массы почвы, в расчете на сухой вес.

"К одной части опытных образцов добавляли торф, 50 процентов от сухой массы. В другие образцы вносили 5 процентов торфогеля в расчете на сухую массу почвы. Далее контрольную почву и почву с добавками культивировали в течение 30 дней, затем определяли остаточное содержание нефтепродуктов и токсичность почвы по ответным реакциям живых организмов (дафний Daphnia magna Straus, инфузорий Раramecium caudatumEhrenberg, бактерий Escherichia coli)", — рассказала профессор кафедры экологии и природопользования ВятГУ Анна Олькова.

Результаты эксперимента показали, что внесение в почву всего 5 процентов торфогеля дает такой же эффект, как внесение 50 процентов чистого торфа. По мнению исследователей, обработка почвы торфогелем сможет повысить ее барьерные свойства и снизить опасность миграции загрязнения к близлежащим водным объектам.
Ранее было известно, что торф и твердые торфяные сорбенты на его основе обладают вышеописанными свойствами, однако их использование технологически менее удобно. Жидкий торфогель вносится в почву более равномерно, при этом нет необходимости рыхлить почву и заглублять сорбент, его не нужно затем изымать из почвы. В этом состоит новизна предложенной технологии снижения токсичности загрязненной почвы.
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Следует отметить, что внесение торфогеля в загрязненную нефтепродуктами почву направлено не на ее очистку, а на снижение ее токсичности за счет сорбционного связывания токсичных веществ. Это позволит сдержать распространение "пятна" загрязнения и снизить токсическую нагрузку на биоту (живые организмы).
Разработка может лечь в основу создания технологии защиты почвенного покрова в местах добычи и потенциальных разливов нефти, в том числе, на автозаправочных станциях.
В будущем ученые планируют выяснить сорбционные и защитные свойства торфяного геля в полевых условиях, в том числе при повышенных уровнях загрязнения нефтепродуктами и другими веществами.
В основу работы были положены исследования старшего научного сотрудника лаборатории биомониторинга ВятГУ и Коми НЦ УрО РАН Надежды Сырчиной и ее коллег по ВятГУ.
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