https://ria.ru/20220404/vstrecha-1781793754.html
Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского
Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 04.04.2022
Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского
Саммит президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, когда будет результат на переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил министр... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T22:42
2022-04-04T22:42
2022-04-04T22:42
россия
украина
владимир путин
михаил зеленский
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Саммит президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, когда будет результат на переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Когда может состояться саммит президентов России и Украины - тоже президент Путин не раз говорил – как только будет результат, для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, михаил зеленский, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского
Лавров: Путин и Зеленский могут встретиться, когда будет результат переговоров делегаций