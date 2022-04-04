https://ria.ru/20220404/vstrecha-1781793754.html

Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского

Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 04.04.2022

Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского

Саммит президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, когда будет результат на переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил министр... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:42

2022-04-04T22:42

2022-04-04T22:42

россия

украина

владимир путин

михаил зеленский

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Саммит президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, когда будет результат на переговорах делегаций Москвы и Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Когда может состояться саммит президентов России и Украины - тоже президент Путин не раз говорил – как только будет результат, для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20220404/peregovory-1781775565.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, михаил зеленский, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)