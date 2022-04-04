https://ria.ru/20220404/vstrecha-1781657089.html

Путин встретится с вице-премьером Борисовым

Путин встретится с вице-премьером Борисовым - РИА Новости, 04.04.2022

Путин встретится с вице-премьером Борисовым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с вице-премьером Юрием Борисовым, который курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса, сообщил... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:34

2022-04-04T12:34

2022-04-04T12:34

политика

владимир путин

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с вице-премьером Юрием Борисовым, который курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы, наверное, кратко вас проинформируем о том, что президент обсудит на встрече с вице-премьером Юрием Борисовым. Он курирует огромный куст вопросов в правительстве по распределению обязанностей", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это в том числе вопросы оборонно-промышленного комплекса и другие блоки. По словам Пескова, другие встречи в графике президента не носят публичного характера.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, юрий борисов (вице-премьер)