https://ria.ru/20220404/vstrecha-1781657089.html
Путин встретится с вице-премьером Борисовым
Путин встретится с вице-премьером Борисовым - РИА Новости, 04.04.2022
Путин встретится с вице-премьером Борисовым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с вице-премьером Юрием Борисовым, который курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса, сообщил... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:34
2022-04-04T12:34
2022-04-04T12:34
политика
владимир путин
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с вице-премьером Юрием Борисовым, который курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы, наверное, кратко вас проинформируем о том, что президент обсудит на встрече с вице-премьером Юрием Борисовым. Он курирует огромный куст вопросов в правительстве по распределению обязанностей", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это в том числе вопросы оборонно-промышленного комплекса и другие блоки. По словам Пескова, другие встречи в графике президента не носят публичного характера.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, юрий борисов (вице-премьер)
Путин встретится с вице-премьером Борисовым
Президент Путин встретится с вице-премьером Борисовым в понедельник
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с вице-премьером Юрием Борисовым, который курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы, наверное, кратко вас проинформируем о том, что президент обсудит на встрече с вице-премьером Юрием Борисовым. Он курирует огромный куст вопросов в правительстве по распределению обязанностей", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это в том числе вопросы оборонно-промышленного комплекса и другие блоки. По словам Пескова, другие встречи в графике президента не носят публичного характера.