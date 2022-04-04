https://ria.ru/20220404/voennye-1781755642.html

Мэр Городни заявил, что российские военные обращались с ним тактично

Мэр Городни заявил, что российские военные обращались с ним тактично - РИА Новости, 04.04.2022

Мэр Городни заявил, что российские военные обращались с ним тактично

Мэр города Городня в Черниговской области Украины Андрей Богдан заявил, что российские военные обращались с ним тактично. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:13

2022-04-04T18:13

2022-04-04T18:29

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мэр города Городня в Черниговской области Украины Андрей Богдан заявил, что российские военные обращались с ним тактично."Я скажу даже, что со мной обращались тактично", - сказал он в эфире Украина 24", отвечая на вопрос об отношении российских военных к местному населению.Он отметил, что в городе сумели организовать работу по охране общественного порядка."Полиция выехала, военкомат выехал, воинская часть бросила нас, мы остались одни, но работали, контролировали ситуацию, решали вопросы питания", - добавил Богдан, рассказывая о ситуации после отхода украинских сил.Он утверждает, что российские силы якобы "давили" на местные власти, чтобы они "соглашались на их гуманитарку". "Зверства никакого не было... Большое спасибо, что у нас так сложилась ситуация, что у нас нет больших разрушений, и людей нет пострадавших", - добавил мэр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/kherson-1781748420.html

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украина

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, черниговская область