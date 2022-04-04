https://ria.ru/20220404/vnzh-1781734701.html

В Госдуму внесли законопроект о ВНЖ для высококвалифицированных иностранцев

В Госдуму внесли законопроект о ВНЖ для высококвалифицированных иностранцев - РИА Новости, 04.04.2022

В Госдуму внесли законопроект о ВНЖ для высококвалифицированных иностранцев

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, дающий право высококвалифицированным специалистам из числа иностранцев, а также членам их семей, которые... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:52

2022-04-04T16:52

2022-04-04T17:30

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, дающий право высококвалифицированным специалистам из числа иностранцев, а также членам их семей, которые работают в России, получать бессрочный вид на жительство, проект доступен в электронной думской базе."Законопроектом предлагается предоставить право оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированного специалиста (далее - ВКС) и членам его семьи в случае осуществления им трудовой деятельности на территории Российской Федерации", - отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.Уточняется, что бессрочный ВНЖ смогут получить иностранцы, работающие в РФ в качестве высококвалифицированных специалистов не менее двух лет и если работодатель осуществляет все необходимые налоговые исчисления в его адрес.Вместе с тем, специалист, получая бессрочный вид на жительство и переходя в категорию постоянно проживающих в стране, будет иметь возможность не оформлять разрешение на работу, следовательно - не оформлять статус ВКС.В случае, если иностранный гражданин оформил статус ВКС, но не обратился за получением разрешения на работу в МВД или территориальные органы по истечении установленного срока, "законопроектом предусматривается уничтожение оформленных разрешений на работу ВКС".Также законопроектом предусматривается установление обязанности налоговых органов представлять в органы внутренних дел информацию о полученных высококвалифицированными специалистами суммах дохода. Как отмечается в документе, такое положение позволит обеспечить контроль за соблюдением работодателями условий привлечения ВКС.

https://ria.ru/20220404/viza-1781690911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, общество