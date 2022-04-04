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Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей - РИА Новости, 04.04.2022
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Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей
Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей - РИА Новости, 04.04.2022
Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей
Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" впервые превысила 100 миллионов пользователей, в то же время рекордные показатели были достигнуты и в сфере видеоконтента... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:55
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" впервые превысила 100 миллионов пользователей, в то же время рекордные показатели были достигнуты и в сфере видеоконтента социальной сети, сообщает пресс-служба компании."Социальная сеть установила новый рекорд посещаемости - месячная аудитория "ВКонтакте" превысила 100 миллионов. "Клипы ВКонтакте" также демонстрируют новый рекорд - свыше 1 миллиарда просмотров клипов в сутки", - говорится в сообщении компании.Пресс-служба компании уточнила, что по итогам четвертого квартала 2021 года ежемесячная аудитория социальной сети достигла 97 миллионов человек.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).Также в марте Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат запрещенной в РФ как экстремистской Meta*) за экстремистскую деятельность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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вконтакте, технологии, общество
14:55 04.04.2022 (обновлено: 15:46 04.04.2022)
 
Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей

Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" впервые превысила сто миллионов пользователей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" впервые превысила 100 миллионов пользователей, в то же время рекордные показатели были достигнуты и в сфере видеоконтента социальной сети, сообщает пресс-служба компании.
"Социальная сеть установила новый рекорд посещаемости - месячная аудитория "ВКонтакте" превысила 100 миллионов. "Клипы ВКонтакте" также демонстрируют новый рекорд - свыше 1 миллиарда просмотров клипов в сутки", - говорится в сообщении компании.
Пресс-служба компании уточнила, что по итогам четвертого квартала 2021 года ежемесячная аудитория социальной сети достигла 97 миллионов человек.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 12:08Сказано в эфире
Эксперт объяснил популярность "ВКонтакте" среди россиян
Также в марте Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат запрещенной в РФ как экстремистской Meta*) за экстремистскую деятельность.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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