https://ria.ru/20220404/vkontakte-1781697119.html

Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей

Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей - РИА Новости, 04.04.2022

Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей

Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" впервые превысила 100 миллионов пользователей, в то же время рекордные показатели были достигнуты и в сфере видеоконтента... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:55

2022-04-04T14:55

2022-04-04T15:46

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" впервые превысила 100 миллионов пользователей, в то же время рекордные показатели были достигнуты и в сфере видеоконтента социальной сети, сообщает пресс-служба компании."Социальная сеть установила новый рекорд посещаемости - месячная аудитория "ВКонтакте" превысила 100 миллионов. "Клипы ВКонтакте" также демонстрируют новый рекорд - свыше 1 миллиарда просмотров клипов в сутки", - говорится в сообщении компании.Пресс-служба компании уточнила, что по итогам четвертого квартала 2021 года ежемесячная аудитория социальной сети достигла 97 миллионов человек.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).Также в марте Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат запрещенной в РФ как экстремистской Meta*) за экстремистскую деятельность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/sotsseti-1780636571.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вконтакте, технологии, общество