14:55 04.04.2022 (обновлено: 15:46 04.04.2022)
Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей
Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" впервые превысила сто миллионов пользователей
Офис VK в Москве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ежемесячная аудитория "ВКонтакте" впервые превысила 100 миллионов пользователей, в то же время рекордные показатели были достигнуты и в сфере видеоконтента социальной сети, сообщает пресс-служба компании.
"Социальная сеть установила новый рекорд посещаемости - месячная аудитория "ВКонтакте" превысила 100 миллионов. "Клипы ВКонтакте" также демонстрируют новый рекорд - свыше 1 миллиарда просмотров клипов в сутки", - говорится в сообщении компании.
Пресс-служба компании уточнила, что по итогам четвертого квартала 2021 года ежемесячная аудитория социальной сети достигла 97 миллионов человек.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
Также в марте Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат запрещенной в РФ как экстремистской Meta*) за экстремистскую деятельность.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.