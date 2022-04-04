https://ria.ru/20220404/vkontakte-1781646447.html

VK назначила вице-президентов по информбезопасности, коммуникациям и ИИ

VK назначила вице-президентов по информбезопасности, коммуникациям и ИИ - РИА Новости, 04.04.2022

VK назначила вице-президентов по информбезопасности, коммуникациям и ИИ

Интернет-холдинг VK объявил о назначении трех новых вице-президентов: Алексей Волков займется вопросами информационной безопасности, Алексей Меркутов -... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:57

2022-04-04T11:57

2022-04-04T11:57

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Интернет-холдинг VK объявил о назначении трех новых вице-президентов: Алексей Волков займется вопросами информационной безопасности, Алексей Меркутов - коммуникациями и связями с общественностью, а Андрей Калинин - развитием технологий искусственного интеллекта.До прихода в VK Волков курировал вопросы кибербезопасности экосистемы "Сбера". Меркутов перешел в VK из группы МТС, где курировал корпоративные коммуникации и продвижение цифровых продуктов. А Калинин ранее был заместителем вице-президента, директором по технологиям искусственного интеллекта VK.В новой должности Волков будет курировать стратегическое для компании направление информационной безопасности."Алексей Меркутов в роли вице-президента по коммуникациям будет отвечать за продвижение технологий и продуктов VK как единой экосистемы. Также в зоне ответственности Алексея будут корпоративные коммуникации и связи с общественностью", - уточнили в компании.Калинин на свей должности будет курировать направления умных устройств, поиска, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения во всей компании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, мтс, сбер, россия, новости компаний - экономика, вконтакте