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VK назначила вице-президентов по информбезопасности, коммуникациям и ИИ - РИА Новости, 04.04.2022
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VK назначила вице-президентов по информбезопасности, коммуникациям и ИИ
VK назначила вице-президентов по информбезопасности, коммуникациям и ИИ - РИА Новости, 04.04.2022
VK назначила вице-президентов по информбезопасности, коммуникациям и ИИ
Интернет-холдинг VK объявил о назначении трех новых вице-президентов: Алексей Волков займется вопросами информационной безопасности, Алексей Меркутов -... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:57
2022-04-04T11:57
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Интернет-холдинг VK объявил о назначении трех новых вице-президентов: Алексей Волков займется вопросами информационной безопасности, Алексей Меркутов - коммуникациями и связями с общественностью, а Андрей Калинин - развитием технологий искусственного интеллекта.До прихода в VK Волков курировал вопросы кибербезопасности экосистемы "Сбера". Меркутов перешел в VK из группы МТС, где курировал корпоративные коммуникации и продвижение цифровых продуктов. А Калинин ранее был заместителем вице-президента, директором по технологиям искусственного интеллекта VK.В новой должности Волков будет курировать стратегическое для компании направление информационной безопасности."Алексей Меркутов в роли вице-президента по коммуникациям будет отвечать за продвижение технологий и продуктов VK как единой экосистемы. Также в зоне ответственности Алексея будут корпоративные коммуникации и связи с общественностью", - уточнили в компании.Калинин на свей должности будет курировать направления умных устройств, поиска, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения во всей компании.
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технологии, мтс, сбер, россия, новости компаний - экономика, вконтакте
11:57 04.04.2022
 
VK назначила вице-президентов по информбезопасности, коммуникациям и ИИ

VK назначила вице-президентов по информационной безопасности, коммуникациям и развитию ИИ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис VK в Москве
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Интернет-холдинг VK объявил о назначении трех новых вице-президентов: Алексей Волков займется вопросами информационной безопасности, Алексей Меркутов - коммуникациями и связями с общественностью, а Андрей Калинин - развитием технологий искусственного интеллекта.
"К команде VK присоединились вице-президент, директор по информационной безопасности Алексей Волков и вице-президент по коммуникациям Алексей Меркутов. ...Также Андрей Калинин назначен вице-президентом VK по технологиям искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
До прихода в VK Волков курировал вопросы кибербезопасности экосистемы "Сбера". Меркутов перешел в VK из группы МТС, где курировал корпоративные коммуникации и продвижение цифровых продуктов. А Калинин ранее был заместителем вице-президента, директором по технологиям искусственного интеллекта VK.
В новой должности Волков будет курировать стратегическое для компании направление информационной безопасности.
"Алексей Меркутов в роли вице-президента по коммуникациям будет отвечать за продвижение технологий и продуктов VK как единой экосистемы. Также в зоне ответственности Алексея будут корпоративные коммуникации и связи с общественностью", - уточнили в компании.
Калинин на свей должности будет курировать направления умных устройств, поиска, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения во всей компании.
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