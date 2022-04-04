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Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы - РИА Новости, 04.04.2022
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Туризм
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Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы
Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы - РИА Новости, 04.04.2022
Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:58
2022-04-04T10:58
туризм
в мире
владимир путин
россия
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польша
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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных."Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.Он предложил выдавать визы только тем, кто хочет покинуть Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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в мире, владимир путин, россия, варшава, сша, евросоюз, польша, матеуш моравецкий, туризм, туристы, новости - туризм
10:58 04.04.2022
 
Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы

Премьер Польши Моравецкий предложил не выдавать россиянам шенгенские визы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных.
"Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.
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Он предложил выдавать визы только тем, кто хочет покинуть Россию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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2 апреля, 13:19
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