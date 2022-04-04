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Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы

Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы - РИА Новости, 04.04.2022

Премьер Польши предложил не выдавать россиянам шенгенские визы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:58

2022-04-04T10:58

2022-04-04T10:58

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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных."Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.Он предложил выдавать визы только тем, кто хочет покинуть Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220331/polsha-1781024823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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