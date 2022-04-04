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ВС России уничтожили три украинских вертолета в пригороде Николаева
ВС России уничтожили три украинских вертолета в пригороде Николаева - РИА Новости, 04.04.2022
ВС России уничтожили три украинских вертолета в пригороде Николаева
Российские военные уничтожили три вертолета ВСУ во время авиационного удара в пригороде Николаева, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:17
2022-04-04T10:17
2022-04-04T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
лисичанск
николаев (украина)
украина
россия
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военные уничтожили три вертолета ВСУ во время авиационного удара в пригороде Николаева, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что 3 апреля был нанесен удар по аэродрому Баловное в пригороде Николаева, в результате уничтожены три вертолета украинских вооруженных сил.
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лисичанск
николаев (украина)
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Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки
Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки
2022-04-04T10:17
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), лисичанск, николаев (украина), украина, россия
10:17 04.04.2022 (обновлено: 10:56 04.04.2022)
ВС России уничтожили три украинских вертолета в пригороде Николаева
ВС России уничтожили три украинских вертолета в пригороде Николаева