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ВС России уничтожили три украинских вертолета в пригороде Николаева

ВС России уничтожили три украинских вертолета в пригороде Николаева - РИА Новости, 04.04.2022

ВС России уничтожили три украинских вертолета в пригороде Николаева

Российские военные уничтожили три вертолета ВСУ во время авиационного удара в пригороде Николаева, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:17

2022-04-04T10:17

2022-04-04T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

лисичанск

николаев (украина)

украина

россия

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военные уничтожили три вертолета ВСУ во время авиационного удара в пригороде Николаева, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что 3 апреля был нанесен удар по аэродрому Баловное в пригороде Николаева, в результате уничтожены три вертолета украинских вооруженных сил.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

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николаев (украина)

украина

россия

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), лисичанск, николаев (украина), украина, россия