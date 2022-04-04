12:19 04.04.2022 (обновлено: 12:51 04.04.2022)
Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент
Президент Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент Венгрии
© AP Photo / Olivier HosletПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Olivier Hoslet
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил Виктора Орбана с победой его коалиции на выборах в венгерский парламент, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Путин направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поздравительную телеграмму по случаю победы возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии", — говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность, что, несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних связей полностью отвечает интересам народов России и Венгрии.
На парламентских выборах правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана после обработки 98,96 процента голосов 67,84 процента и получает 135 мест в парламенте из 199. Коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получила 56 мест. Они признали поражение до окончания обработки бюллетеней.