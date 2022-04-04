https://ria.ru/20220404/vengriya-1781652909.html

Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент

Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент - РИА Новости, 04.04.2022

Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент

Российский лидер Владимир Путин поздравил Виктора Орбана с победой его коалиции на выборах в венгерский парламент, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:19

2022-04-04T12:19

2022-04-04T12:51

политика

венгрия

виктор орбан

россия

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил Виктора Орбана с победой его коалиции на выборах в венгерский парламент, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Путин направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поздравительную телеграмму по случаю победы возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии", — говорится в сообщении.Путин выразил уверенность, что, несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних связей полностью отвечает интересам народов России и Венгрии.На парламентских выборах правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана после обработки 98,96 процента голосов 67,84 процента и получает 135 мест в парламенте из 199. Коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получила 56 мест. Они признали поражение до окончания обработки бюллетеней.

https://ria.ru/20220404/vybory-1781609201.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, венгрия, виктор орбан, россия