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Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент - РИА Новости, 04.04.2022
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Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент
Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент - РИА Новости, 04.04.2022
Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент
Российский лидер Владимир Путин поздравил Виктора Орбана с победой его коалиции на выборах в венгерский парламент, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:19
2022-04-04T12:51
политика
венгрия
виктор орбан
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил Виктора Орбана с победой его коалиции на выборах в венгерский парламент, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Российской Федерации Путин направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поздравительную телеграмму по случаю победы возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии", — говорится в сообщении.Путин выразил уверенность, что, несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних связей полностью отвечает интересам народов России и Венгрии.На парламентских выборах правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана после обработки 98,96 процента голосов 67,84 процента и получает 135 мест в парламенте из 199. Коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получила 56 мест. Они признали поражение до окончания обработки бюллетеней.
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политика, венгрия, виктор орбан, россия
12:19 04.04.2022 (обновлено: 12:51 04.04.2022)
 
Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент

Президент Путин поздравил Орбана с победой его коалиции на выборах в парламент Венгрии

© AP Photo / Olivier HosletПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Olivier Hoslet
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил Виктора Орбана с победой его коалиции на выборах в венгерский парламент, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Путин направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поздравительную телеграмму по случаю победы возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии", — говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность, что, несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних связей полностью отвечает интересам народов России и Венгрии.
На парламентских выборах правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана после обработки 98,96 процента голосов 67,84 процента и получает 135 мест в парламенте из 199. Коалиция оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получила 56 мест. Они признали поражение до окончания обработки бюллетеней.
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