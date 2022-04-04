https://ria.ru/20220404/vekselberg-1781711550.html

В Испании арестовали яхту Вексельберга, утверждают СМИ

В Испании арестовали яхту Вексельберга, утверждают СМИ - РИА Новости, 04.04.2022

В Испании арестовали яхту Вексельберга, утверждают СМИ

Газета Mundo утверждает, что представители испанской Гражданской гвардии и американского ФБР в ходе совместной операции арестовали стоящую в порту... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:41

2022-04-04T15:41

2022-04-04T16:16

в мире

испания

пальма-де-майорка

санкции в отношении россии

виктор вексельберг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781722098_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fff59218bb9be5fd3650289081471b65.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Газета Mundo утверждает, что представители испанской Гражданской гвардии и американского ФБР в ходе совместной операции арестовали стоящую в порту Пальмы-де-Майорки яхту, которая, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что силовики обыскали яхту, а затем сошли с нее.По данным Mundo, принадлежащая Вексельбергу яхта Tango арестована и находится под охраной вооруженных гвардейцев. Издание утверждает, что Tango оценивается примерно в 120 миллионов долларов, несколько месяцев она проходила ремонт в порту и должна была отплыть в ближайшие дни.Санкции против российской бизнес-элиты западные страны вводят в ответ на события на Украине, где РФ с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации страны.

https://ria.ru/20220402/yakhta-1781442035.html

испания

пальма-де-майорка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Арест яхты российского олигарха в порту Пальмы-де-Майорки Представители испанской Гражданской гвардии и американского ФБР в ходе совместной операции арестовали стоящую в порту Пальмы-де-Майорки яхту, которая, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу. 2022-04-04T15:41 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, пальма-де-майорка, санкции в отношении россии, виктор вексельберг, россия