https://ria.ru/20220404/vekselberg-1781711550.html
В Испании арестовали яхту Вексельберга, утверждают СМИ
В Испании арестовали яхту Вексельберга, утверждают СМИ - РИА Новости, 04.04.2022
В Испании арестовали яхту Вексельберга, утверждают СМИ
Газета Mundo утверждает, что представители испанской Гражданской гвардии и американского ФБР в ходе совместной операции арестовали стоящую в порту... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:41
2022-04-04T15:41
2022-04-04T16:16
в мире
испания
пальма-де-майорка
санкции в отношении россии
виктор вексельберг
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Газета Mundo утверждает, что представители испанской Гражданской гвардии и американского ФБР в ходе совместной операции арестовали стоящую в порту Пальмы-де-Майорки яхту, которая, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что силовики обыскали яхту, а затем сошли с нее.По данным Mundo, принадлежащая Вексельбергу яхта Tango арестована и находится под охраной вооруженных гвардейцев. Издание утверждает, что Tango оценивается примерно в 120 миллионов долларов, несколько месяцев она проходила ремонт в порту и должна была отплыть в ближайшие дни.Санкции против российской бизнес-элиты западные страны вводят в ответ на события на Украине, где РФ с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации страны.
https://ria.ru/20220402/yakhta-1781442035.html
испания
пальма-де-майорка
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Арест яхты российского олигарха в порту Пальмы-де-Майорки
Представители испанской Гражданской гвардии и американского ФБР в ходе совместной операции арестовали стоящую в порту Пальмы-де-Майорки яхту, которая, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу.
2022-04-04T15:41
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, пальма-де-майорка, санкции в отношении россии, виктор вексельберг, россия
15:41 04.04.2022 (обновлено: 16:16 04.04.2022)
В Испании арестовали яхту Вексельберга, утверждают СМИ
Mundo: в порту Пальмы-де-Майорки арестовали яхту, принадлежащую Виктору Вексельбергу