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Власти Костромы попросили найти тех, кто повалил фигуру в виде буквы Z - РИА Новости, 04.04.2022
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Власти Костромы попросили найти тех, кто повалил фигуру в виде буквы Z
Власти Костромы попросили найти тех, кто повалил фигуру в виде буквы Z - РИА Новости, 04.04.2022
Власти Костромы попросили найти тех, кто повалил фигуру в виде буквы Z
Установленную в Костроме конструкцию в виде буквы Z повалили в ночь на понедельник неизвестные, власти просят полицию разыскать их, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:25
2022-04-04T15:39
в мире
владимир путин
россия
кострома
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Установленную в Костроме конструкцию в виде буквы Z повалили в ночь на понедельник неизвестные, власти просят полицию разыскать их, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.Администрация Костромы установила конструкцию из металла и пластика в Сусанинском сквере 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине, стали неофициальными символами поддержки операции."Инцидент произошел сегодня ночью. Неизвестные повалили конструкцию, сейчас специалисты изучают, возможно ли ее восстановить, чтобы водрузить обратно", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, буква сделана из металла и пластика."Мы обратились в полицию, чтобы они разобрались в произошедшем", - отметила представитель горадминистрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/germaniya-1780439348.html
https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html
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в мире, владимир путин, россия, кострома, украина
15:25 04.04.2022 (обновлено: 15:39 04.04.2022)
 
Власти Костромы попросили найти тех, кто повалил фигуру в виде буквы Z

Власти Костромы попросили полицию найти тех, кто повалил фигуру в виде буквы Z

© Фото : Подслушано Костромская областьСквер Ивана Сусанина в Костроме, где была установлена конструкция в виде буквы Z
Сквер Ивана Сусанина в Костроме, где была установлена конструкция в виде буквы Z - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : Подслушано Костромская область
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Установленную в Костроме конструкцию в виде буквы Z повалили в ночь на понедельник неизвестные, власти просят полицию разыскать их, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.
Администрация Костромы установила конструкцию из металла и пластика в Сусанинском сквере 18 марта, в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине, стали неофициальными символами поддержки операции.
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"Инцидент произошел сегодня ночью. Неизвестные повалили конструкцию, сейчас специалисты изучают, возможно ли ее восстановить, чтобы водрузить обратно", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, буква сделана из металла и пластика.
"Мы обратились в полицию, чтобы они разобрались в произошедшем", - отметила представитель горадминистрации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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