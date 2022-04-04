https://ria.ru/20220404/valyuta-1781744734.html

Курс доллара на вторник составил 83,59 рубля

Курс доллара на вторник составил 83,59 рубля - РИА Новости, 04.04.2022

Курс доллара на вторник составил 83,59 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, повысился на 16,47 копейки, до 83,5932 рубля, курс евро - на 24,04 копейки, до 92,3872 рубля,... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:23

2022-04-04T17:23

2022-04-04T17:37

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, повысился на 16,47 копейки, до 83,5932 рубля, курс евро - на 24,04 копейки, до 92,3872 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа