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Курс доллара на вторник составил 83,59 рубля
Курс доллара на вторник составил 83,59 рубля - РИА Новости, 04.04.2022
Курс доллара на вторник составил 83,59 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, повысился на 16,47 копейки, до 83,5932 рубля, курс евро - на 24,04 копейки, до 92,3872 рубля,... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:23
2022-04-04T17:23
2022-04-04T17:37
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, повысился на 16,47 копейки, до 83,5932 рубля, курс евро - на 24,04 копейки, до 92,3872 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
17:23 04.04.2022 (обновлено: 17:37 04.04.2022)
Курс доллара на вторник составил 83,59 рубля
Курс доллара на вторник составил 83,59 рубля, евро — 92,39 рубля