https://ria.ru/20220404/valyuta-1781618884.html

Рубль замедлил снижение к доллару и вышел в плюс к евро

Рубль замедлил снижение к доллару и вышел в плюс к евро - РИА Новости, 04.04.2022

Рубль замедлил снижение к доллару и вышел в плюс к евро

Рубль начал сегодняшние торги со снижения, но затем отыграл часть потерь к доллару и вышел в плюс к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:06

2022-04-04T10:06

2022-04-04T11:14

экономика

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Рубль начал сегодняшние торги со снижения, но затем отыграл часть потерь к доллару и вышел в плюс к евро, следует из данных Московской биржи.Так, к 10:11 курс доллара расчетами "завтра" рос на 15 копеек — до 84,1 рубля, евро снижался на пять копеек — до 92,94 рубля.При этом на открытии американская валюта поднималась до 85,32 рубля, европейская — до 94,11.Мировые цены на нефть в начале недели коррекционно растут: баррель Brent торгуется на уровне 105,18 доллара, WTI — 100 долларов. Так рынок реагирует на обвал прошлой недели, когда нефть подешевела примерно на 13 процентов на новостях о рекордном высвобождении сырья из резервов США. Brent за неделю потеряла 13,48 процента, WTI — 12,84, что стало самым большим снижением с апреля 2020 года.

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика