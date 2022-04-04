https://ria.ru/20220404/vakansii-1781602326.html

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле - РИА Новости, 04.04.2022

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле

Монтажник кондиционеров, няня и коммерческий директор вошли в апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, составленный сервисом Работа.ру... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T07:30

2022-04-04T07:30

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Монтажник кондиционеров, няня и коммерческий директор вошли в апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, составленный сервисом Работа.ру (имеется в распоряжении РИА Новости).Одну из наиболее высоких зарплат (до 550 тысяч рублей) предлагают ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости. Соискателю предстоит пройти тест на предрасположенность к профессии. Итоговый заработок будет складываться из оклада и процента с продаж.Монтажник кондиционеров может зарабатывать в столице до 350 тысяч рублей. У специалиста должен быть профессиональный инструмент, работодатель ждет от него ответственности, пунктуальности и исполнительности.Помощнику руководителя в крупной холдинговой компании предлагают до 300 тысяч. Для трудоустройства требуется высшее образование, опыт работы на аналогичной должности с собственником бизнеса или первыми лицами компании, знание английского языка и делового этикета, а также навыки работы с большим объемом информации.До 250 тысяч готовы платить няне-гувернантке для трехлетнего ребенка. Ей предстоит выполнять назначения педиатра, поддерживать чистоту в детской комнате, подбирать одежду и купать ребенка, сопровождать его в детские учреждения, на отдых, проводить развивающие занятия.На такую же зарплату может рассчитывать коммерческий директор в компании, которая специализируется на продаже профессиональной косметики. Зарплата будет складываться из оклада и бонусов за выполнение KPI. При отклике на вакансию важно предоставить сопроводительное письмо.Те же 250 тысяч может получать прораб отделочных работ. Среди его обязанностей — контроль за ремонтом на восьми-десяти объектах, а также за работой бригады и каждого мастера в отдельности.

https://ria.ru/20220321/zarplaty-1779185274.html

https://ria.ru/20220328/zarplaty-1780377532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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