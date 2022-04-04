https://ria.ru/20220404/vakansii-1781602326.html
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле - РИА Новости, 04.04.2022
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле
Монтажник кондиционеров, няня и коммерческий директор вошли в апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, составленный сервисом Работа.ру... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T07:30
2022-04-04T07:30
2022-04-04T09:10
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Монтажник кондиционеров, няня и коммерческий директор вошли в апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, составленный сервисом Работа.ру (имеется в распоряжении РИА Новости).Одну из наиболее высоких зарплат (до 550 тысяч рублей) предлагают ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости. Соискателю предстоит пройти тест на предрасположенность к профессии. Итоговый заработок будет складываться из оклада и процента с продаж.Монтажник кондиционеров может зарабатывать в столице до 350 тысяч рублей. У специалиста должен быть профессиональный инструмент, работодатель ждет от него ответственности, пунктуальности и исполнительности.Помощнику руководителя в крупной холдинговой компании предлагают до 300 тысяч. Для трудоустройства требуется высшее образование, опыт работы на аналогичной должности с собственником бизнеса или первыми лицами компании, знание английского языка и делового этикета, а также навыки работы с большим объемом информации.До 250 тысяч готовы платить няне-гувернантке для трехлетнего ребенка. Ей предстоит выполнять назначения педиатра, поддерживать чистоту в детской комнате, подбирать одежду и купать ребенка, сопровождать его в детские учреждения, на отдых, проводить развивающие занятия.На такую же зарплату может рассчитывать коммерческий директор в компании, которая специализируется на продаже профессиональной косметики. Зарплата будет складываться из оклада и бонусов за выполнение KPI. При отклике на вакансию важно предоставить сопроводительное письмо.Те же 250 тысяч может получать прораб отделочных работ. Среди его обязанностей — контроль за ремонтом на восьми-десяти объектах, а также за работой бригады и каждого мастера в отдельности.
https://ria.ru/20220321/zarplaty-1779185274.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, россия, вакансии, работа.ру, навигатор абитуриента, кем стать
07:30 04.04.2022 (обновлено: 09:10 04.04.2022)
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле
Рейтинг Работы.ру: большие зарплаты в апреле предлагают няне и монтажнику кондиционеров
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Монтажник кондиционеров, няня и коммерческий директор вошли в апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, составленный сервисом Работа.ру
(имеется в распоряжении РИА Новости).
Одну из наиболее высоких зарплат (до 550 тысяч рублей) предлагают ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости. Соискателю предстоит пройти тест на предрасположенность к профессии. Итоговый заработок будет складываться из оклада и процента с продаж.
Монтажник кондиционеров может зарабатывать в столице до 350 тысяч рублей. У специалиста должен быть профессиональный инструмент, работодатель ждет от него ответственности, пунктуальности и исполнительности.
Помощнику руководителя в крупной холдинговой компании предлагают до 300 тысяч. Для трудоустройства требуется высшее образование, опыт работы на аналогичной должности с собственником бизнеса или первыми лицами компании, знание английского языка и делового этикета, а также навыки работы с большим объемом информации.
До 250 тысяч готовы платить няне-гувернантке для трехлетнего ребенка. Ей предстоит выполнять назначения педиатра, поддерживать чистоту в детской комнате, подбирать одежду и купать ребенка, сопровождать его в детские учреждения, на отдых, проводить развивающие занятия.
На такую же зарплату может рассчитывать коммерческий директор в компании, которая специализируется на продаже профессиональной косметики. Зарплата будет складываться из оклада и бонусов за выполнение KPI. При отклике на вакансию важно предоставить сопроводительное письмо.
Те же 250 тысяч может получать прораб отделочных работ. Среди его обязанностей — контроль за ремонтом на восьми-десяти объектах, а также за работой бригады и каждого мастера в отдельности.