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ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса - РИА Новости, 04.04.2022
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ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса
ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса - РИА Новости, 04.04.2022
ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса
Банк ВТБ (ПАО) обновил линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:39
2022-04-04T12:39
втб
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) обновил линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Банк представил расширенный пакет для молодого и активно развивающегося бизнеса – "Все по делу". Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам ВТБ.В пакет "Все по делу" бесплатно включены необходимые для ведения бизнеса услуги: открытие и обслуживание расчетного счета, интернет- и мобильный банки, бизнес-карта, внутренние платежи, переводы со счета ИП на свой счет физлица, зачисления на счет, оплата налогов. Бесплатно в ВТБ осуществляются и переводы со счета физлица на свой счет ИП. Также в рамках обслуживания предоставляются восемь бесплатных платежей на счета юридических лиц в другие банки.В рамках обслуживания можно добавить дополнительные опции, ранее доступные в более дорогих пакетах. Среди них - "Платежи Плюс", "Выдача наличных", "Персональные переводы", "Касса плюс" и "ВЭД". Опции позволяют увеличить объем операций в пакете, подключить дополнительные услуги без лишних затрат, что делает предложение одним из самых выгодных на рынке, считают в банке.Подробная информация размещена на сайте банка.
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втб, новости компаний - экономика, бизнес, банки
12:39 04.04.2022
 

ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) обновил линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Банк представил расширенный пакет для молодого и активно развивающегося бизнеса – "Все по делу". Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам ВТБ.
В пакет "Все по делу" бесплатно включены необходимые для ведения бизнеса услуги: открытие и обслуживание расчетного счета, интернет- и мобильный банки, бизнес-карта, внутренние платежи, переводы со счета ИП на свой счет физлица, зачисления на счет, оплата налогов. Бесплатно в ВТБ осуществляются и переводы со счета физлица на свой счет ИП. Также в рамках обслуживания предоставляются восемь бесплатных платежей на счета юридических лиц в другие банки.
В рамках обслуживания можно добавить дополнительные опции, ранее доступные в более дорогих пакетах. Среди них - "Платежи Плюс", "Выдача наличных", "Персональные переводы", "Касса плюс" и "ВЭД". Опции позволяют увеличить объем операций в пакете, подключить дополнительные услуги без лишних затрат, что делает предложение одним из самых выгодных на рынке, считают в банке.
Женщины выходит из офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 13:36
ВТБ привлек 600 тысяч новых вкладчиков с начала года
"Число предпринимателей-пользователей пакетов услуг ВТБ в марте превысило 435 тысяч. В меняющихся экономических условиях клиентам нужна дополнительная поддержка и новые инструменты для ведения бизнеса. ВТБ постоянно улучшает линейку пакетов услуг, оптимизирует ее под разные бизнес-задачи, сферы деятельности и этапы развития компании, выпускает акционные предложения. Линейка из пяти пакетов и пяти дополнительных опций позволяет подобрать удобные условия обслуживания в соответствии с тем, как меняется бизнес, растут его обороты и потребности в банковских продуктах", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента анализа, координации и продуктового развития − старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой.
Подробная информация размещена на сайте банка.
 
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