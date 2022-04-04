https://ria.ru/20220404/uslugi-1781658491.html

ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса

ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса - РИА Новости, 04.04.2022

ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса

Банк ВТБ (ПАО) обновил линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:39

2022-04-04T12:39

2022-04-04T12:39

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) обновил линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Банк представил расширенный пакет для молодого и активно развивающегося бизнеса – "Все по делу". Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам ВТБ.В пакет "Все по делу" бесплатно включены необходимые для ведения бизнеса услуги: открытие и обслуживание расчетного счета, интернет- и мобильный банки, бизнес-карта, внутренние платежи, переводы со счета ИП на свой счет физлица, зачисления на счет, оплата налогов. Бесплатно в ВТБ осуществляются и переводы со счета физлица на свой счет ИП. Также в рамках обслуживания предоставляются восемь бесплатных платежей на счета юридических лиц в другие банки.В рамках обслуживания можно добавить дополнительные опции, ранее доступные в более дорогих пакетах. Среди них - "Платежи Плюс", "Выдача наличных", "Персональные переводы", "Касса плюс" и "ВЭД". Опции позволяют увеличить объем операций в пакете, подключить дополнительные услуги без лишних затрат, что делает предложение одним из самых выгодных на рынке, считают в банке.Подробная информация размещена на сайте банка.

https://ria.ru/20220324/vkladchiki-1779846705.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика, бизнес, банки