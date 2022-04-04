https://ria.ru/20220404/ukraina-1781792180.html

Белый дом утверждает, что конфликт на Украине может продлиться "месяцы"

Белый дом утверждает, что конфликт на Украине может продлиться "месяцы" - РИА Новости, 04.04.2022

Белый дом утверждает, что конфликт на Украине может продлиться "месяцы"

США считают, что конфликт на Украине может продлиться "месяцы и дольше", заявил на брифинге в понедельник советник президента США по национальной безопасности... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:30

2022-04-04T22:30

2022-04-04T22:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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сша

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россия

санкции в отношении россии

донбасс

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США считают, что конфликт на Украине может продлиться "месяцы и дольше", заявил на брифинге в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Следующая фаза может измеряться месяцами или дольше", - сказал Салливан на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, следующая стадия операции РФ на Украине может приобрести затяжной характер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/feyki-1781791834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, сша, владимир путин, россия, санкции в отношении россии, донбасс