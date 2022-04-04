https://ria.ru/20220404/ukraina-1781756832.html
Байден не согласился с Зеленским в оценке событий в Буче
Байден не согласился с Зеленским в оценке событий в Буче - РИА Новости, 04.04.2022
Байден не согласился с Зеленским в оценке событий в Буче
Президент США Джо Байден отказался считать события в киевском предместье Буча "геноцидом", но назвал это "военным преступлением". РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:17
2022-04-04T18:17
2022-04-04T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
джо байден
владимир зеленский
в мире
сша
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россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался считать события в киевском предместье Буча "геноцидом", но назвал это "военным преступлением"."Нет, я думаю, это военное преступление", — ответил американский лидер на вопрос, думает ли он, что это "геноцид".Украинские власти накануне распространили кадры, на которых, по их утверждению, запечатлены погибшие мирные жители в Буче. В их смерти они обвинили российские войска, а Владимир Зеленский охарактеризовал случившееся как "геноцид". Минобороны России назвало публикации "очередной провокацией".Как заявили в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий". Утверждается, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.В министерстве также добавили, что выезды из города на север не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливали украинские силовики.
https://ria.ru/20220404/bucha-1781749921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, владимир зеленский, в мире, сша, украина, россия, ситуация в днр и лнр
18:17 04.04.2022 (обновлено: 18:47 04.04.2022)
Байден не согласился с Зеленским в оценке событий в Буче
Байден не согласился с Зеленским, назвавшим действия России на Украине геноцидом
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался считать события в киевском предместье Буча "геноцидом", но назвал это "военным преступлением".
"Нет, я думаю, это военное преступление", — ответил американский лидер на вопрос, думает ли он, что это "геноцид".
Украинские власти накануне распространили кадры, на которых, по их утверждению, запечатлены погибшие мирные жители в Буче. В их смерти они обвинили российские войска, а Владимир Зеленский
охарактеризовал случившееся как "геноцид".
Минобороны России назвало публикации "очередной провокацией".
Как заявили в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий". Утверждается, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта.
В министерстве также добавили, что выезды из города на север не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливали украинские силовики.