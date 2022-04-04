https://ria.ru/20220404/ukraina-1781756708.html

МИД призвал США разобраться с Югославией и Ираком перед судом по Украине

МИД призвал США разобраться с Югославией и Ираком перед судом по Украине - РИА Новости, 04.04.2022

МИД призвал США разобраться с Югославией и Ираком перед судом по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв президента США Джо Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:16

2022-04-04T18:16

2022-04-04T19:01

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сша

нато

ирак

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв президента США Джо Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по Югославии и Ираку. Как написала Захарова в Telegram, "Байден призывает к судебному разбирательству по военным преступлениям"."Отличная мысль - пусть начнут с бомбардировок Югославии и оккупации Ирака. Можно еще найти главных режиссеров постановок в Сребренице", - добавила она. "И, конечно, торговля органами в Косово под прикрытием американских официальных лиц. Как закончат, так сразу за ядерные бомбардировки Японии могу приступать", - заключила официальный представитель российского МИД.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779914855.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, нато, ирак, югославия, украина, ситуация в днр и лнр