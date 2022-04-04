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МИД призвал США разобраться с Югославией и Ираком перед судом по Украине - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781756708.html
МИД призвал США разобраться с Югославией и Ираком перед судом по Украине
МИД призвал США разобраться с Югославией и Ираком перед судом по Украине - РИА Новости, 04.04.2022
МИД призвал США разобраться с Югославией и Ираком перед судом по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв президента США Джо Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:16
2022-04-04T19:01
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сша
нато
ирак
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв президента США Джо Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по Югославии и Ираку. Как написала Захарова в Telegram, "Байден призывает к судебному разбирательству по военным преступлениям"."Отличная мысль - пусть начнут с бомбардировок Югославии и оккупации Ирака. Можно еще найти главных режиссеров постановок в Сребренице", - добавила она. "И, конечно, торговля органами в Косово под прикрытием американских официальных лиц. Как закончат, так сразу за ядерные бомбардировки Японии могу приступать", - заключила официальный представитель российского МИД.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779914855.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, нато, ирак, югославия, украина, ситуация в днр и лнр
18:16 04.04.2022 (обновлено: 19:01 04.04.2022)
 
МИД призвал США разобраться с Югославией и Ираком перед судом по Украине

МИД призвал США начать с трибуналов по Югославии и Ираку перед судом по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв президента США Джо Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по Югославии и Ираку. Как написала Захарова в Telegram, "Байден призывает к судебному разбирательству по военным преступлениям".
"Отличная мысль - пусть начнут с бомбардировок Югославии и оккупации Ирака. Можно еще найти главных режиссеров постановок в Сребренице", - добавила она. "И, конечно, торговля органами в Косово под прикрытием американских официальных лиц. Как закончат, так сразу за ядерные бомбардировки Японии могу приступать", - заключила официальный представитель российского МИД.
Мы тогда привыкли видеть смерть. 23-я годовщина операции НАТО в Югославии - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 18:12
"Мы тогда привыкли видеть смерть". 23-я годовщина операции НАТО в ЮгославииОчевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСШАНАТОИракЮгославияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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