18:16 04.04.2022 (обновлено: 19:01 04.04.2022)
МИД призвал США разобраться с Югославией и Ираком перед судом по Украине
МИД призвал США начать с трибуналов по Югославии и Ираку перед судом по Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв президента США Джо Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по Югославии и Ираку. Как написала Захарова в Telegram, "Байден призывает к судебному разбирательству по военным преступлениям".
"Отличная мысль - пусть начнут с бомбардировок Югославии и оккупации Ирака. Можно еще найти главных режиссеров постановок в Сребренице", - добавила она. "И, конечно, торговля органами в Косово под прикрытием американских официальных лиц. Как закончат, так сразу за ядерные бомбардировки Японии могу приступать", - заключила официальный представитель российского МИД.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
По данным медиков применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
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