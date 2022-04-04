https://ria.ru/20220404/ukraina-1781739813.html

У Пекина нет геополитических интересов на Украине, заявил глава МИД Китая

У Пекина нет геополитических интересов на Украине, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 04.04.2022

У Пекина нет геополитических интересов на Украине, заявил глава МИД Китая

Китай не стремится извлечь какую-либо геополитическую выгоду из украинского кризиса, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:07

2022-04-04T17:07

2022-04-04T17:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

китай

мид кнр

ван и (политик)

украина

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_4aaf9dbd313180da339bc51dd5432e8f.jpg

ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Китай не стремится извлечь какую-либо геополитическую выгоду из украинского кризиса, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой."Китай не преследует геополитических интересов в отношении украинского вопроса, не "созерцает огонь с противоположного берега", тем более не подливает масла в огонь", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.Он подчеркнул, что Китай искренне стремится только к установлению мира. "Китайская сторона приветствует российско-украинские мирные переговоры, несмотря на все трудности и разногласия необходимо придерживаться главного направления мирных переговоров до тех пор, пока не будет прекращен огонь и не наступит и мир", - сказал Ван И.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/ssha-1781420153.html

https://ria.ru/20220402/torgovlya-1781410064.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, мид кнр, ван и (политик), украина, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр