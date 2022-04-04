https://ria.ru/20220404/ukraina-1781739813.html
У Пекина нет геополитических интересов на Украине, заявил глава МИД Китая
У Пекина нет геополитических интересов на Украине, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 04.04.2022
У Пекина нет геополитических интересов на Украине, заявил глава МИД Китая
Китай не стремится извлечь какую-либо геополитическую выгоду из украинского кризиса, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:07
2022-04-04T17:07
2022-04-04T17:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
мид кнр
ван и (политик)
украина
россия
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Китай не стремится извлечь какую-либо геополитическую выгоду из украинского кризиса, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой."Китай не преследует геополитических интересов в отношении украинского вопроса, не "созерцает огонь с противоположного берега", тем более не подливает масла в огонь", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.Он подчеркнул, что Китай искренне стремится только к установлению мира. "Китайская сторона приветствует российско-украинские мирные переговоры, несмотря на все трудности и разногласия необходимо придерживаться главного направления мирных переговоров до тех пор, пока не будет прекращен огонь и не наступит и мир", - сказал Ван И.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/ssha-1781420153.html
https://ria.ru/20220402/torgovlya-1781410064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, мид кнр, ван и (политик), украина, россия, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
У Пекина нет геополитических интересов на Украине, заявил глава МИД Китая
Глава МИД Китая Ван И: Пекин не стремится извлечь выгоду из ситуации на Украине