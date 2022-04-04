https://ria.ru/20220404/ukraina-1781704839.html
Девять военных ЦВО, отличившихся на Украине, получили медали "За отвагу"
Девять военных ЦВО, отличившихся на Украине, получили медали "За отвагу" - РИА Новости, 04.04.2022
Девять военных ЦВО, отличившихся на Украине, получили медали "За отвагу"
Девять военнослужащих Центрального военного округа, отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", торжественная... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:26
2022-04-04T15:26
2022-04-04T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
владимир якушев
украина
центральный военный округ
в мире
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Девять военнослужащих Центрального военного округа, отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", торжественная церемония состоялась в 354-м военном клиническом госпитале.Награждение провели полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев."Вы прекрасно знаете, что достаточно длительное время мы пытались решить проблемы и угрозы, которые уже назрели для нашей страны, мирным путем. К сожалению, вышло так, что мы должны были прийти, чтобы помочь народу Украины. Ни в коем случае на сегодняшний день мы не воюем с ним, наша задача - помочь этой стране выпутаться из сетей нацизма. Поэтому огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы выполнили поставленные задачи", - сказал Якушев.Медалями "За отвагу" награждены девять военнослужащих за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач. "Вы настоящие мужчины, настоящие воины, продолжатели боевых традиций отцов и дедов. Самое главное, что вы всегда стоите на защите нашей великой России", - добавил Миннекаев.Один из награжденных, старший сержант мотострелковой бригады, рассказал журналистам, что при выполнении задач вместе с сослуживцами попал в засаду, где и получил ранение. "Это произошло в первые минуты. Несмотря ни на что, задачу мы выполнили, нападение отразили, мне на месте оказали помощь, и вот я здесь. Я получил два пулевых ранения, но уже иду на поправку, скоро назад к боевым товарищам, выполнять свою работу", - рассказал он.Также за самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов были награждены медалью Луки Крымского четыре специалиста 354-го военного клинического госпиталя: главный терапевт подполковник медицинской службы Олег Яковлев, старший ординатор инфекционного отделения подполковник Инна Трошина, заведующий инфекционным кабинетом - врач-инфекционист терапевтического отделения консультативно-диагностической поликлиники Касымбек Байгеленов, врач-инфекционист инфекционного отделения Анатолий Мотовилов.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
https://ria.ru/20220330/spetsoperatsiya-1780924324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир якушев, украина, центральный военный округ, в мире, россия
Девять военных ЦВО, отличившихся на Украине, получили медали "За отвагу"
Девять военных ЦВО, отличившихся в спецоперации на Украине, получили медали "За отвагу"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Девять военнослужащих Центрального военного округа, отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", торжественная церемония состоялась в 354-м военном клиническом госпитале.
Награждение провели полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев
и заместитель командующего войсками ЦВО
генерал-майор Рустам Миннекаев.
"Вы прекрасно знаете, что достаточно длительное время мы пытались решить проблемы и угрозы, которые уже назрели для нашей страны, мирным путем. К сожалению, вышло так, что мы должны были прийти, чтобы помочь народу Украины
. Ни в коем случае на сегодняшний день мы не воюем с ним, наша задача - помочь этой стране выпутаться из сетей нацизма. Поэтому огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы выполнили поставленные задачи", - сказал Якушев.
Медалями "За отвагу" награждены девять военнослужащих за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач. "Вы настоящие мужчины, настоящие воины, продолжатели боевых традиций отцов и дедов. Самое главное, что вы всегда стоите на защите нашей великой России", - добавил Миннекаев.
Один из награжденных, старший сержант мотострелковой бригады, рассказал журналистам, что при выполнении задач вместе с сослуживцами попал в засаду, где и получил ранение. "Это произошло в первые минуты. Несмотря ни на что, задачу мы выполнили, нападение отразили, мне на месте оказали помощь, и вот я здесь. Я получил два пулевых ранения, но уже иду на поправку, скоро назад к боевым товарищам, выполнять свою работу", - рассказал он.
Также за самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов были награждены медалью Луки Крымского четыре специалиста 354-го военного клинического госпиталя: главный терапевт подполковник медицинской службы Олег Яковлев, старший ординатор инфекционного отделения подполковник Инна Трошина, заведующий инфекционным кабинетом - врач-инфекционист терапевтического отделения консультативно-диагностической поликлиники Касымбек Байгеленов, врач-инфекционист инфекционного отделения Анатолий Мотовилов.