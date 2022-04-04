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Девять военных ЦВО, отличившихся на Украине, получили медали "За отвагу" - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781704839.html
Девять военных ЦВО, отличившихся на Украине, получили медали "За отвагу"
Девять военных ЦВО, отличившихся на Украине, получили медали "За отвагу" - РИА Новости, 04.04.2022
Девять военных ЦВО, отличившихся на Украине, получили медали "За отвагу"
Девять военнослужащих Центрального военного округа, отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", торжественная... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:26
2022-04-04T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
владимир якушев
украина
центральный военный округ
в мире
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Девять военнослужащих Центрального военного округа, отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", торжественная церемония состоялась в 354-м военном клиническом госпитале.Награждение провели полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев."Вы прекрасно знаете, что достаточно длительное время мы пытались решить проблемы и угрозы, которые уже назрели для нашей страны, мирным путем. К сожалению, вышло так, что мы должны были прийти, чтобы помочь народу Украины. Ни в коем случае на сегодняшний день мы не воюем с ним, наша задача - помочь этой стране выпутаться из сетей нацизма. Поэтому огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы выполнили поставленные задачи", - сказал Якушев.Медалями "За отвагу" награждены девять военнослужащих за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач. "Вы настоящие мужчины, настоящие воины, продолжатели боевых традиций отцов и дедов. Самое главное, что вы всегда стоите на защите нашей великой России", - добавил Миннекаев.Один из награжденных, старший сержант мотострелковой бригады, рассказал журналистам, что при выполнении задач вместе с сослуживцами попал в засаду, где и получил ранение. "Это произошло в первые минуты. Несмотря ни на что, задачу мы выполнили, нападение отразили, мне на месте оказали помощь, и вот я здесь. Я получил два пулевых ранения, но уже иду на поправку, скоро назад к боевым товарищам, выполнять свою работу", - рассказал он.Также за самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов были награждены медалью Луки Крымского четыре специалиста 354-го военного клинического госпиталя: главный терапевт подполковник медицинской службы Олег Яковлев, старший ординатор инфекционного отделения подполковник Инна Трошина, заведующий инфекционным кабинетом - врач-инфекционист терапевтического отделения консультативно-диагностической поликлиники Касымбек Байгеленов, врач-инфекционист инфекционного отделения Анатолий Мотовилов.
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владимир якушев, украина, центральный военный округ, в мире, россия
15:26 04.04.2022
 
Девять военных ЦВО, отличившихся на Украине, получили медали "За отвагу"

Девять военных ЦВО, отличившихся в спецоперации на Украине, получили медали "За отвагу"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Девять военнослужащих Центрального военного округа, отличившиеся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали "За отвагу", торжественная церемония состоялась в 354-м военном клиническом госпитале.
Награждение провели полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.
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"Вы прекрасно знаете, что достаточно длительное время мы пытались решить проблемы и угрозы, которые уже назрели для нашей страны, мирным путем. К сожалению, вышло так, что мы должны были прийти, чтобы помочь народу Украины. Ни в коем случае на сегодняшний день мы не воюем с ним, наша задача - помочь этой стране выпутаться из сетей нацизма. Поэтому огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы выполнили поставленные задачи", - сказал Якушев.
Медалями "За отвагу" награждены девять военнослужащих за личное мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач. "Вы настоящие мужчины, настоящие воины, продолжатели боевых традиций отцов и дедов. Самое главное, что вы всегда стоите на защите нашей великой России", - добавил Миннекаев.
Один из награжденных, старший сержант мотострелковой бригады, рассказал журналистам, что при выполнении задач вместе с сослуживцами попал в засаду, где и получил ранение. "Это произошло в первые минуты. Несмотря ни на что, задачу мы выполнили, нападение отразили, мне на месте оказали помощь, и вот я здесь. Я получил два пулевых ранения, но уже иду на поправку, скоро назад к боевым товарищам, выполнять свою работу", - рассказал он.
Также за самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов были награждены медалью Луки Крымского четыре специалиста 354-го военного клинического госпиталя: главный терапевт подполковник медицинской службы Олег Яковлев, старший ординатор инфекционного отделения подполковник Инна Трошина, заведующий инфекционным кабинетом - врач-инфекционист терапевтического отделения консультативно-диагностической поликлиники Касымбек Байгеленов, врач-инфекционист инфекционного отделения Анатолий Мотовилов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЯкушевУкраинаЦентральный военный округВ миреРоссия
 
 
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