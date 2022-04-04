https://ria.ru/20220404/ukraina-1781696961.html

Вся украинская государственность построена на фейках, заявили в ЛНР

Вся украинская государственность построена на фейках, заявили в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022

Вся украинская государственность построена на фейках, заявили в ЛНР

Вся украинская государственность построена на фейках, которые сформировали новую реальность, заявил заместитель председателя Народного совета Луганской народной РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:54

2022-04-04T14:54

2022-04-04T14:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир путин

украина

донбасс

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вся украинская государственность построена на фейках, которые сформировали новую реальность, заявил заместитель председателя Народного совета Луганской народной республики Олег Коваль."Вся украинская государственность построена на фейках... Постепенно вся эта неправда, все эти фейки выстраивались в целую систему, и благодаря этим фейкам выстраивалась новая реальность", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Коваль привел в пример распространенные шутки о том, что "древние укры выкапывали Черное море" и что "все библейские персонажи являются протоукраинцами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/merkel-1781687474.html

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781674516.html

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, владимир путин, украина, донбасс, луганская народная республика