Рейтинг@Mail.ru
Вся украинская государственность построена на фейках, заявили в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781696961.html
Вся украинская государственность построена на фейках, заявили в ЛНР
Вся украинская государственность построена на фейках, заявили в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022
Вся украинская государственность построена на фейках, заявили в ЛНР
Вся украинская государственность построена на фейках, которые сформировали новую реальность, заявил заместитель председателя Народного совета Луганской народной РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:54
2022-04-04T14:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
украина
донбасс
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вся украинская государственность построена на фейках, которые сформировали новую реальность, заявил заместитель председателя Народного совета Луганской народной республики Олег Коваль."Вся украинская государственность построена на фейках... Постепенно вся эта неправда, все эти фейки выстраивались в целую систему, и благодаря этим фейкам выстраивалась новая реальность", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Коваль привел в пример распространенные шутки о том, что "древние укры выкапывали Черное море" и что "все библейские персонажи являются протоукраинцами".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/merkel-1781687474.html
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781674516.html
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_8d97712d230d081205b21df5c307bc93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, украина, донбасс, луганская народная республика
14:54 04.04.2022
 
Вся украинская государственность построена на фейках, заявили в ЛНР

Зампредседателя Народного совета ЛНР Коваль: государственность Украины построена на фейках

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вся украинская государственность построена на фейках, которые сформировали новую реальность, заявил заместитель председателя Народного совета Луганской народной республики Олег Коваль.
"Вся украинская государственность построена на фейках... Постепенно вся эта неправда, все эти фейки выстраивались в целую систему, и благодаря этим фейкам выстраивалась новая реальность", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе в 2021 году - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
14:21
Меркель назвала решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году верным
Коваль привел в пример распространенные шутки о том, что "древние укры выкапывали Черное море" и что "все библейские персонажи являются протоукраинцами".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
13:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина нарушает права иностранцев в центре содержания мигрантов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаДонбассЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала