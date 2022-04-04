https://ria.ru/20220404/ukraina-1781678287.html

СМИ: дефицит гербицидов на Украине может повлечь потерю 30 процентов урожая

СМИ: дефицит гербицидов на Украине может повлечь потерю 30 процентов урожая - РИА Новости, 04.04.2022

СМИ: дефицит гербицидов на Украине может повлечь потерю 30 процентов урожая

Дефицит средств защиты растений (СЗР) на Украине может привести к потере 30% урожая, сообщило в понедельник информагентство УНИАН со ссылкой на участников... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:54

2022-04-04T13:54

2022-04-04T14:07

обострение ситуации в днр и лнр

черкасская область

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Дефицит средств защиты растений (СЗР) на Украине может привести к потере 30% урожая, сообщило в понедельник информагентство УНИАН со ссылкой на участников украинского агрорынка.В частности, по словам директора агронаправления одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Мироновский хлебопродукт" Сергея Доброгорского, дефицит средств защиты растений в компании составляет 60%.Нехватку средств защиты растений ощущают и другие крупные агрофирмы, в частности, как пишет агентство, об этом заявил глава ФХ "Агрофирма Базис" (5 тысяч гектаров в Черкасской области) Владимир Осадчий, признавший, что на май-июнь СЗР нет.Представитель подразделения СЗР китайской химкомпании "Сингента" на Украине Лидия Озерова сказала, что, если не вносить гербициды для уничтожения сорняков, потери урожая составят до 30%."Недостаток фунгицидов очень критичен для озимых и подсолнечника, поскольку влияет на качество зерна и масляность подсолнечника. Может быть 10-15% потери урожая", - приводит УНИАН слова Озеровой.Ранее украинское профильное агентство "АПК-Информ" сообщало, что Украина может недосчитаться около 40% посевных площадей зерновых в этом году. В случае потери урожайности с гектара на 30% общее падение урожая может оставить около 60%.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781674516.html

https://ria.ru/20220404/radikaly-1781648783.html

черкасская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

черкасская область, украина, в мире