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СМИ: дефицит гербицидов на Украине может повлечь потерю 30 процентов урожая - РИА Новости, 04.04.2022
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https://ria.ru/20220404/ukraina-1781678287.html
СМИ: дефицит гербицидов на Украине может повлечь потерю 30 процентов урожая
СМИ: дефицит гербицидов на Украине может повлечь потерю 30 процентов урожая - РИА Новости, 04.04.2022
СМИ: дефицит гербицидов на Украине может повлечь потерю 30 процентов урожая
Дефицит средств защиты растений (СЗР) на Украине может привести к потере 30% урожая, сообщило в понедельник информагентство УНИАН со ссылкой на участников... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:54
2022-04-04T14:07
обострение ситуации в днр и лнр
черкасская область
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Дефицит средств защиты растений (СЗР) на Украине может привести к потере 30% урожая, сообщило в понедельник информагентство УНИАН со ссылкой на участников украинского агрорынка.В частности, по словам директора агронаправления одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Мироновский хлебопродукт" Сергея Доброгорского, дефицит средств защиты растений в компании составляет 60%.Нехватку средств защиты растений ощущают и другие крупные агрофирмы, в частности, как пишет агентство, об этом заявил глава ФХ "Агрофирма Базис" (5 тысяч гектаров в Черкасской области) Владимир Осадчий, признавший, что на май-июнь СЗР нет.Представитель подразделения СЗР китайской химкомпании "Сингента" на Украине Лидия Озерова сказала, что, если не вносить гербициды для уничтожения сорняков, потери урожая составят до 30%."Недостаток фунгицидов очень критичен для озимых и подсолнечника, поскольку влияет на качество зерна и масляность подсолнечника. Может быть 10-15% потери урожая", - приводит УНИАН слова Озеровой.Ранее украинское профильное агентство "АПК-Информ" сообщало, что Украина может недосчитаться около 40% посевных площадей зерновых в этом году. В случае потери урожайности с гектара на 30% общее падение урожая может оставить около 60%.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781674516.html
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черкасская область, украина, в мире
13:54 04.04.2022 (обновлено: 14:07 04.04.2022)
 
СМИ: дефицит гербицидов на Украине может повлечь потерю 30 процентов урожая

УНИАН: дефицит гербицидов и фунгицидов на Украине может повлечь потерю 30 процентов урожая

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Дефицит средств защиты растений (СЗР) на Украине может привести к потере 30% урожая, сообщило в понедельник информагентство УНИАН со ссылкой на участников украинского агрорынка.
В частности, по словам директора агронаправления одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Мироновский хлебопродукт" Сергея Доброгорского, дефицит средств защиты растений в компании составляет 60%.
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Нехватку средств защиты растений ощущают и другие крупные агрофирмы, в частности, как пишет агентство, об этом заявил глава ФХ "Агрофирма Базис" (5 тысяч гектаров в Черкасской области) Владимир Осадчий, признавший, что на май-июнь СЗР нет.
Представитель подразделения СЗР китайской химкомпании "Сингента" на Украине Лидия Озерова сказала, что, если не вносить гербициды для уничтожения сорняков, потери урожая составят до 30%.
"Недостаток фунгицидов очень критичен для озимых и подсолнечника, поскольку влияет на качество зерна и масляность подсолнечника. Может быть 10-15% потери урожая", - приводит УНИАН слова Озеровой.
Ранее украинское профильное агентство "АПК-Информ" сообщало, что Украина может недосчитаться около 40% посевных площадей зерновых в этом году. В случае потери урожайности с гектара на 30% общее падение урожая может оставить около 60%.
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