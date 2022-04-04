13:54 04.04.2022 (обновлено: 14:07 04.04.2022)
СМИ: дефицит гербицидов на Украине может повлечь потерю 30 процентов урожая
УНИАН: дефицит гербицидов и фунгицидов на Украине может повлечь потерю 30 процентов урожая
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Дефицит средств защиты растений (СЗР) на Украине может привести к потере 30% урожая, сообщило в понедельник информагентство УНИАН со ссылкой на участников украинского агрорынка.
В частности, по словам директора агронаправления одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Мироновский хлебопродукт" Сергея Доброгорского, дефицит средств защиты растений в компании составляет 60%.
Нехватку средств защиты растений ощущают и другие крупные агрофирмы, в частности, как пишет агентство, об этом заявил глава ФХ "Агрофирма Базис" (5 тысяч гектаров в Черкасской области) Владимир Осадчий, признавший, что на май-июнь СЗР нет.
Представитель подразделения СЗР китайской химкомпании "Сингента" на Украине Лидия Озерова сказала, что, если не вносить гербициды для уничтожения сорняков, потери урожая составят до 30%.
"Недостаток фунгицидов очень критичен для озимых и подсолнечника, поскольку влияет на качество зерна и масляность подсолнечника. Может быть 10-15% потери урожая", - приводит УНИАН слова Озеровой.
Ранее украинское профильное агентство "АПК-Информ" сообщало, что Украина может недосчитаться около 40% посевных площадей зерновых в этом году. В случае потери урожайности с гектара на 30% общее падение урожая может оставить около 60%.