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СМИ: Украина нарушает права иностранцев в центре содержания мигрантов - РИА Новости, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781674516.html
СМИ: Украина нарушает права иностранцев в центре содержания мигрантов
СМИ: Украина нарушает права иностранцев в центре содержания мигрантов - РИА Новости, 04.04.2022
СМИ: Украина нарушает права иностранцев в центре содержания мигрантов
Украинские власти нарушают права иностранцев-нелегалов, которые все еще находятся в центре содержания мигрантов в селе Журавичи в Волынской области, кроме того, РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:38
2022-04-04T13:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
майкл флинн
бангладеш
судан
россия
human rights watch
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские власти нарушают права иностранцев-нелегалов, которые все еще находятся в центре содержания мигрантов в селе Журавичи в Волынской области, кроме того, это же здание стали использовать в качестве базы украинские военные, пишет немецкий журнал Spiegel.По сообщению журнала, речь идет о здании бывших казарм, которое в 2007 году при поддержке Евросоюза на сумму не менее 1,7 миллиона евро переоборудовали в центр содержания нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Подчеркивается, что после начала боевых действий мигрантов не эвакуировали, и в "тюрьме" все еще остаются выходцы из Индии, Афганистана, Бангладеш, Судана или Пакистана.По состоянию на конец марта в учреждении все еще находились "десятки заключенных", говорится в публикации. В условиях боевых действий такое положение дел является нарушением международного права, подчеркнул журнал."Женевская конвенция обязывает все стороны конфликта защищать гражданских лиц, находящихся под их контролем, от угроз конфликта", - отметил Майкл Флинн из организации Global Detention Project, которая специализируется на вопросах, связанных с правами беженцев и мигрантов.Согласно журналу, сами заключенные утверждают, что после начала боевых действий украинские военные вновь стали использовать бывшие казармы "в качестве базы". На это также указывают видеокадры, которые изучили правозащитники из международной неправительственной организации Human Rights Watch, пишет издание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/radikaly-1781648783.html
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бангладеш
судан
россия
украина
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в мире, владимир путин, майкл флинн, бангладеш, судан, россия, human rights watch, евросоюз, украина
13:38 04.04.2022
 
СМИ: Украина нарушает права иностранцев в центре содержания мигрантов

Spiegel: власти Украины нарушают права иностранцев в центре содержания мигрантов

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские власти нарушают права иностранцев-нелегалов, которые все еще находятся в центре содержания мигрантов в селе Журавичи в Волынской области, кроме того, это же здание стали использовать в качестве базы украинские военные, пишет немецкий журнал Spiegel.
По сообщению журнала, речь идет о здании бывших казарм, которое в 2007 году при поддержке Евросоюза на сумму не менее 1,7 миллиона евро переоборудовали в центр содержания нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Подчеркивается, что после начала боевых действий мигрантов не эвакуировали, и в "тюрьме" все еще остаются выходцы из Индии, Афганистана, Бангладеш, Судана или Пакистана.
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По состоянию на конец марта в учреждении все еще находились "десятки заключенных", говорится в публикации. В условиях боевых действий такое положение дел является нарушением международного права, подчеркнул журнал.
"Женевская конвенция обязывает все стороны конфликта защищать гражданских лиц, находящихся под их контролем, от угроз конфликта", - отметил Майкл Флинн из организации Global Detention Project, которая специализируется на вопросах, связанных с правами беженцев и мигрантов.
Согласно журналу, сами заключенные утверждают, что после начала боевых действий украинские военные вновь стали использовать бывшие казармы "в качестве базы". На это также указывают видеокадры, которые изучили правозащитники из международной неправительственной организации Human Rights Watch, пишет издание.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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