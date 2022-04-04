https://ria.ru/20220404/ukraina-1781661611.html

Кремль категорически отверг обвинения в гибели мирных жителей Бучи

Кремль категорически отверг обвинения в гибели мирных жителей Бучи - РИА Новости, 04.04.2022

Кремль категорически отверг обвинения в гибели мирных жителей Бучи

Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинской Буче, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:48

2022-04-04T12:48

2022-04-04T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

москва

киевская область

киев

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664466_0:183:2856:1789_1920x0_80_0_0_80de7d5ffaeb8c160e9e3f3ff3bf1293.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинской Буче, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне, поэтому была инициатива рассмотреть эту тему, наша инициатива рассмотреть тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована", — добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что распространенным украинской стороной видеоматериалам нельзя доверять, информацию нужно подвергнуть "серьезному сомнению". Специалисты из российского Минобороны выявили признаки видеоподлогов, напомнил пресс-секретарь.Песков подчеркнул, что факты и календарная последовательность событий также не говорят "в пользу достоверности этих утверждений".Российские дипломаты будут продолжать прилагать активные усилия, чтобы этот вопрос рассмотрел Совет Безопасности ООН, Россия хочет и требует обсуждения ситуации на международном уровне, заключил Песков.На минувшей неделе украинские СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буче Киевской области после того, как населенный пункт оставили российские военнослужащие. На опубликованных кадрах на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности видео, отмечая, что около тел на земле нет крови, у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также в Сети обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что одно из тел меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В российском Минобороны заявили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы — "очередная провокация". В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. В министерстве напомнили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня южные окраины, включая жилые кварталы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220404/britaniya-1781647036.html

https://ria.ru/20220404/bucha-1781659378.html

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781656379.html

москва

киевская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, киевская область, киев, дмитрий песков