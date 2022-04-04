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Кремль категорически отверг обвинения в гибели мирных жителей Бучи - РИА Новости, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Кремль категорически отверг обвинения в гибели мирных жителей Бучи
Кремль категорически отверг обвинения в гибели мирных жителей Бучи - РИА Новости, 04.04.2022
Кремль категорически отверг обвинения в гибели мирных жителей Бучи
Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинской Буче, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:48
2022-04-04T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
москва
киевская область
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинской Буче, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне, поэтому была инициатива рассмотреть эту тему, наша инициатива рассмотреть тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована", — добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что распространенным украинской стороной видеоматериалам нельзя доверять, информацию нужно подвергнуть "серьезному сомнению". Специалисты из российского Минобороны выявили признаки видеоподлогов, напомнил пресс-секретарь.Песков подчеркнул, что факты и календарная последовательность событий также не говорят "в пользу достоверности этих утверждений".Российские дипломаты будут продолжать прилагать активные усилия, чтобы этот вопрос рассмотрел Совет Безопасности ООН, Россия хочет и требует обсуждения ситуации на международном уровне, заключил Песков.На минувшей неделе украинские СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буче Киевской области после того, как населенный пункт оставили российские военнослужащие. На опубликованных кадрах на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности видео, отмечая, что около тел на земле нет крови, у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также в Сети обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что одно из тел меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В российском Минобороны заявили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы — "очередная провокация". В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. В министерстве напомнили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня южные окраины, включая жилые кварталы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220404/britaniya-1781647036.html
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киевская область
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в мире, москва, киевская область, киев, дмитрий песков
12:48 04.04.2022 (обновлено: 14:04 04.04.2022)
 
Кремль категорически отверг обвинения в гибели мирных жителей Бучи

Песков заявил, что Россия отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в украинской Буче, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне, поэтому была инициатива рассмотреть эту тему, наша инициатива рассмотреть тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована", — добавил представитель Кремля.
Местная жительница на улице города Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:00
Британия не дала согласия на проведение заседания СБ ООН по ситуации в Буче
Он подчеркнул, что распространенным украинской стороной видеоматериалам нельзя доверять, информацию нужно подвергнуть "серьезному сомнению". Специалисты из российского Минобороны выявили признаки видеоподлогов, напомнил пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что факты и календарная последовательность событий также не говорят "в пользу достоверности этих утверждений".

"Ситуация, безусловно, серьезная. И здесь, собственно, мы бы, наверное, требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, не спешили с огульными обвинениями, а все-таки чтобы они запросили информацию из разных источников и как минимум прислушались к нашей аргументации", — добавил он.

Российские дипломаты будут продолжать прилагать активные усилия, чтобы этот вопрос рассмотрел Совет Безопасности ООН, Россия хочет и требует обсуждения ситуации на международном уровне, заключил Песков.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков призвал прислушаться к аргументации России по провокации в Буче
На минувшей неделе украинские СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буче Киевской области после того, как населенный пункт оставили российские военнослужащие. На опубликованных кадрах на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности видео, отмечая, что около тел на земле нет крови, у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также в Сети обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что одно из тел меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В российском Минобороны заявили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы — "очередная провокация". В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. В министерстве напомнили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня южные окраины, включая жилые кварталы.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков заявил, что украинским видео из Бучи нельзя доверять
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМоскваКиевская областьКиевДмитрий Песков
 
 
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