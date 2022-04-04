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Факты противоречат утверждениям Украины о ситуации в Буче, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2022
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Факты противоречат утверждениям Украины о ситуации в Буче, заявил Песков
Факты противоречат утверждениям Украины о ситуации в Буче, заявил Песков - РИА Новости, 04.04.2022
Факты противоречат утверждениям Украины о ситуации в Буче, заявил Песков
Фактология и календарная последовательность не говорит в пользу достоверности утверждений украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:45
2022-04-04T12:50
в мире
москва
киевская область
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Фактология и календарная последовательность не говорит в пользу достоверности утверждений украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя события в украинской Буче, которые МО РФ назвало провокацией."Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений", - сказал Песков журналистам.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220404/bucha-1781659378.html
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в мире, москва, киевская область, киев, дмитрий песков
12:45 04.04.2022 (обновлено: 12:50 04.04.2022)
 
Факты противоречат утверждениям Украины о ситуации в Буче, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков о провокации в Буче: факты говорят не в пользу утверждений Украины

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Фактология и календарная последовательность не говорит в пользу достоверности утверждений украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя события в украинской Буче, которые МО РФ назвало провокацией.
"Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений", - сказал Песков журналистам.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков призвал прислушаться к аргументации России по провокации в Буче
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.
Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Песков заявил, что украинским видео из Бучи нельзя доверять
 
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