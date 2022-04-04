https://ria.ru/20220404/ukraina-1781656379.html

Песков заявил, что украинским видео из Бучи нельзя доверять

Песков заявил, что украинским видео из Бучи нельзя доверять - РИА Новости, 04.04.2022

Песков заявил, что украинским видео из Бучи нельзя доверять

Распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, специалисты Минобороны РФ выявили признаки видеоподлога и фейков, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:32

2022-04-04T12:32

2022-04-04T12:41

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, специалисты Минобороны РФ выявили признаки видеоподлога и фейков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя провокацию в украинской Буче."Эта информация она должна быть подвергнута серьезному сомнению. Из того, что мы видели, видеометериалы - во многом им нельзя доверять, потому что там на лицо выявлено нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных", - сказал Песков журналистам."Я не знаю, о каких именно видео говорите вы", - сказал Песков на вопрос о том, что думает Кремль о картинках, которые снимали международные корреспонденты в Буче, в том числе BBC.Также Песков отметил, что не знаком с репортажем корреспондента BBC."Мы говорим о тех кадрах, которые собственно легли в основу тех обвинений, которые начали изучать", - добавил Песков.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220404/britaniya-1781647036.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/bucha-1781639500.html

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Дарья Буймова

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