https://ria.ru/20220404/ukraina-1781621296.html
ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины
ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины - РИА Новости, 04.04.2022
ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины
Российская авиация в течение ночи поразила 14 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:22
2022-04-04T10:22
2022-04-04T11:27
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
россия
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российская авиация в течение ночи поразила 14 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины", - сказал генерал.Он уточнил, что среди них два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки
Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки
2022-04-04T10:22
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PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия, бук (зенитный ракетный комплекс)
10:22 04.04.2022 (обновлено: 11:27 04.04.2022)
ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины
Минобороны: ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины