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ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781621296.html
ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины
ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины - РИА Новости, 04.04.2022
ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины
Российская авиация в течение ночи поразила 14 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:22
2022-04-04T11:27
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
россия
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российская авиация в течение ночи поразила 14 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины", - сказал генерал.Он уточнил, что среди них два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.
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Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки
Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки
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министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия, бук (зенитный ракетный комплекс)
10:22 04.04.2022 (обновлено: 11:27 04.04.2022)
 
ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины

Минобороны: ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российская авиация в течение ночи поразила 14 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины", - сказал генерал.
Он уточнил, что среди них два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.
Военнослужащий специализированного подразделения инженерных войск ВС Российской Федерации во время демонстрации робототехнического комплекса разминирования Уран-6 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
08:00
Какое оружие Россия впервые применила на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииРоссияБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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