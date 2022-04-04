https://ria.ru/20220404/ukraina-1781621296.html

ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины

ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины - РИА Новости, 04.04.2022

ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов Украины

Российская авиация в течение ночи поразила 14 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:22

2022-04-04T10:22

2022-04-04T11:27

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

россия

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российская авиация в течение ночи поразила 14 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины", - сказал генерал.Он уточнил, что среди них два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки Минобороны об уничтожении военных объектов Украины и освобождении Новобахмутовки 2022-04-04T10:22 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия, бук (зенитный ракетный комплекс)