https://ria.ru/20220404/ukraina-1781608433.html

Участие Украины в ЕАЭС выглядит более логичным, заявил Глазьев

Участие Украины в ЕАЭС выглядит более логичным, заявил Глазьев - РИА Новости, 04.04.2022

Участие Украины в ЕАЭС выглядит более логичным, заявил Глазьев

Вступление Украины в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыло бы хорошие перспективы как для экономики этой страны, так и для всего союза, поэтому такой... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:40

2022-04-04T08:40

2022-04-04T08:40

россия

украина

евразийский экономический союз

сергей глазьев

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вступление Украины в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыло бы хорошие перспективы как для экономики этой страны, так и для всего союза, поэтому такой шаг выглядит более логичным и выгодным, чем втягивание Украины в неравноправную ассоциацию с Евросоюзом, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев."Участие Украины в едином экономическом пространстве ЕАЭС выглядит логичным и взаимовыгодным, в отличие от ее принудительного втягивания в неравноправную ассоциацию с ЕС", - сказал Глазьев."С вступлением в силу соглашения об ассоциации с ЕС Украина лишилась суверенитета, подчинилась торгово-экономической, внешней и оборонной политике ЕС. Заключив это соглашение, Украина обязалась участвовать под руководством ЕС в урегулировании региональных вооруженных конфликтов. При этом она сама стала "заряженной" на провоцирование военного конфликта с Россией", – заявил он.Глазьев привел оценки, согласно которым, украинский фактор и вызванные им внешние шоки стоили России до 200 миллиардов долларов, а с учетом международных санкций, – до 0,5 триллиона долларов. "Потери Украины от разрыва кооперации с Россией и неэквивалентного внешнеэкономического обмена в рамках так называемой "ассоциации" с ЕС также исчисляются сотнями миллиардов долларов", - заявил он."Если бы Украина стала полноценной участницей единого экономического пространства ЕАЭС, то прирост товарооборота без учета углеводородов в результате взаимной интеграции и устранения торговых барьеров для украинской экономики мог быть весьма существенным – до 20% ВВП Украины", – считает министр.Евразийская интеграция, по его словам, тоже проигрывает без Украины. "Сам ЕАЭС без участия Украины теряет около трети потенциального прироста ВВП, и этот прирост обеспечила бы российско-украинская кооперация, преимущественно в высокотехнологических отраслях промышленности, что в условиях отсутствия пограничных барьеров и единого рынка способствовало технологическому преображению единого экономического пространства и обеспечило бы необходимый кумулятивный эффект", – сказал он.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, евразийский экономический союз, сергей глазьев