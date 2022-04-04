19:21 04.04.2022 (обновлено: 19:24 04.04.2022)
В посольстве в Италии рассказали о поступающих в адрес россиян угрозах
Российские дипломаты в Италии за месяц получили почти 40 обращений от россиян об угрозах
© AP Photo / Alessandra TarantinoЗдание посольства РФ в Риме
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Здание посольства РФ в Риме. Архивное фото
РИМ, 4 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Италии в общей сложности получило 39 обращений от российских граждан о поступающих в их адрес угрозах в связи с событиями на Украине, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
По его словам, самой резонансной стала история с 19-летней студенткой Болонского университета. Девушка российского происхождения, будучи инвалидом по слуху, 21 марта обратилась к семейному врачу за оформлением справки для получения субсидии на приобретение специальных электронных устройств, необходимых для ее учебы.
Родственники девушки утверждают, что врач решила направить ее к другим специалистам для прохождения углубленного обследования, несмотря на то, что раньше выдавала аналогичные документы без задержек. Также врач, как сообщают члены семьи студентки, отказалась снимать маску, чтобы инвалид по слуху могла понимать ее речь, а после скандала выгнала из кабинета, сказав, что ей не нравится президент РФ Владимир Путин.
Сама медработница отвергла эти обвинения, заявив, что ей потребовалось проверить, может ли она выдавать документы по некому новому нормативу, после чего она пригласила пациентку вернуться позднее в тот же день. Родных девушки она обвинила в оскорблениях и подчеркнула, что в ее действиях не было никакой дискриминации в связи с происхождением студентки.
Ранее в посольстве РФ рассказали, что с 5 марта открыта горячая линия для россиян, на которую можно обратиться в случае поступления угрозы или оскорблений.