https://ria.ru/20220404/uglevodorod-1781719903.html

Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию

Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию - РИА Новости, 04.04.2022

Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию

Посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что поставки углеводородов из России в Индию могут быть увеличены. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:04

2022-04-04T16:04

2022-04-04T16:04

экономика

индия

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что поставки углеводородов из России в Индию могут быть увеличены."Что касается поставок углеводородов, то, я считаю, что вполне может быть увеличены поставки и наше сотрудничество в этой сфере. Индийцы в этом заинтересованы ", - сказал он в эфире "Россия 24"."Мы предлагаем сырье для Индии с существенной скидкой, и им выгодно сейчас покупать наши углеводороды, и упускать такую возможность индийцы, однозначно, не будут", - пояснил посол.

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/polsha-1776948610.html

индия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, индия, россия