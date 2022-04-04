https://ria.ru/20220404/uglevodorod-1781719903.html
Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию
Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию - РИА Новости, 04.04.2022
Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию
Посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что поставки углеводородов из России в Индию могут быть увеличены. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:04
2022-04-04T16:04
2022-04-04T16:04
экономика
индия
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что поставки углеводородов из России в Индию могут быть увеличены."Что касается поставок углеводородов, то, я считаю, что вполне может быть увеличены поставки и наше сотрудничество в этой сфере. Индийцы в этом заинтересованы ", - сказал он в эфире "Россия 24"."Мы предлагаем сырье для Индии с существенной скидкой, и им выгодно сейчас покупать наши углеводороды, и упускать такую возможность индийцы, однозначно, не будут", - пояснил посол.
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/polsha-1776948610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия
Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию
Российский посол Алипов сообщил о возможном увеличении поставок углеводородов в Индию