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Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию - РИА Новости, 04.04.2022
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Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию
Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию - РИА Новости, 04.04.2022
Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию
Посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что поставки углеводородов из России в Индию могут быть увеличены. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:04
2022-04-04T16:04
экономика
индия
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что поставки углеводородов из России в Индию могут быть увеличены."Что касается поставок углеводородов, то, я считаю, что вполне может быть увеличены поставки и наше сотрудничество в этой сфере. Индийцы в этом заинтересованы ", - сказал он в эфире "Россия 24"."Мы предлагаем сырье для Индии с существенной скидкой, и им выгодно сейчас покупать наши углеводороды, и упускать такую возможность индийцы, однозначно, не будут", - пояснил посол.
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экономика, индия, россия
16:04 04.04.2022
 
Россия может увеличить поставки углеводородов в Индию

Российский посол Алипов сообщил о возможном увеличении поставок углеводородов в Индию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что поставки углеводородов из России в Индию могут быть увеличены.
"Что касается поставок углеводородов, то, я считаю, что вполне может быть увеличены поставки и наше сотрудничество в этой сфере. Индийцы в этом заинтересованы ", - сказал он в эфире "Россия 24".
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"Мы предлагаем сырье для Индии с существенной скидкой, и им выгодно сейчас покупать наши углеводороды, и упускать такую возможность индийцы, однозначно, не будут", - пояснил посол.
 
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