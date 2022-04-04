https://ria.ru/20220404/udar-1781620322.html

Россия уничтожила пункт управления украинской механизированной бригады

Россия уничтожила пункт управления украинской механизированной бригады - РИА Новости, 04.04.2022

Россия уничтожила пункт управления украинской механизированной бригады

Российские военные авиационным ударом уничтожили пункт управления бригады украинских военных и склады с боеприпасами и техникой в районе Лисичанска, заявил в... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:16

2022-04-04T10:16

2022-04-04T10:31

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военные авиационным ударом уничтожили пункт управления бригады украинских военных и склады с боеприпасами и техникой в районе Лисичанска, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой", - сказал Конашенков.Он добавил, что 3 апреля был нанесен удар по аэродрому Баловное в пригороде Николаева, в результате уничтожены три вертолета украинских вооруженных сил.

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/minoborony-1781571330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия