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Россия уничтожила пункт управления украинской механизированной бригады - РИА Новости, 04.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/udar-1781620322.html
Россия уничтожила пункт управления украинской механизированной бригады
Россия уничтожила пункт управления украинской механизированной бригады - РИА Новости, 04.04.2022
Россия уничтожила пункт управления украинской механизированной бригады
Российские военные авиационным ударом уничтожили пункт управления бригады украинских военных и склады с боеприпасами и техникой в районе Лисичанска, заявил в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:16
2022-04-04T10:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военные авиационным ударом уничтожили пункт управления бригады украинских военных и склады с боеприпасами и техникой в районе Лисичанска, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой", - сказал Конашенков.Он добавил, что 3 апреля был нанесен удар по аэродрому Баловное в пригороде Николаева, в результате уничтожены три вертолета украинских вооруженных сил.
https://radiosputnik.ria.ru/20220403/minoborony-1781571330.html
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в мире, украина, россия
10:16 04.04.2022 (обновлено: 10:31 04.04.2022)
 
Россия уничтожила пункт управления украинской механизированной бригады

Россия авиаударом уничтожила пункт управления украинской 24-ой механизированной бригады

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военные авиационным ударом уничтожили пункт управления бригады украинских военных и склады с боеприпасами и техникой в районе Лисичанска, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой", - сказал Конашенков.
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Он добавил, что 3 апреля был нанесен удар по аэродрому Баловное в пригороде Николаева, в результате уничтожены три вертолета украинских вооруженных сил.
 
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