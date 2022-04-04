https://ria.ru/20220404/tyuleni-1781698936.html

В Калининграде сотрудники зоопарка спасли трех детенышей балтийских тюленей

В Калининграде сотрудники зоопарка спасли трех детенышей балтийских тюленей - РИА Новости, 04.04.2022

В Калининграде сотрудники зоопарка спасли трех детенышей балтийских тюленей

Сотрудники Калининградского зоопарка спасли от гибели трех молодых тюленей, их ждёт лечение и реабилитация, сообщило учреждение на своей странице в соцсети... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:02

2022-04-04T15:02

2022-04-04T15:19

балтийское море

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КАЛИНИНГРАД, 4 апр – РИА Новости. Сотрудники Калининградского зоопарка спасли от гибели трех молодых тюленей, их ждёт лечение и реабилитация, сообщило учреждение на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Двоих — самца и самку — привезли в зоопарк в субботу из Светлогорска. Третьего — самца — доставили вчера с Косы. У всех троих очень сильное истощение, обезвоживание и паразиты. У третьего в придачу еще и рана на голове", - рассказали в зоопарке, добавив, что "таким без помощи человека долго не протянуть".Сотрудники зоопарка рассказали, что сейчас детёнышей тюленей содержат в карантинном помещении. Возраст животных около месяца, а вес - вдвое меньше положенного, их готовят к лечению и реабилитации: "активно откармливают, дают препараты от обезвоживания, обрабатывают глаза, раненому детенышу, возможно, понадобится рентген".В учреждении сообщили, что открывают сбор на лечение и реабилитацию тюленят, так как Калининградский зоопарк — муниципальная организация и по закону не может тратить средства на выхаживание диких животных, которые являются федеральной собственностью."Мы будем благодарны за любую посильную для вас помощь! Давайте дадим этим троим шанс на долгую и счастливую жизнь в Балтийском море!" - написали сотрудники зоопарка.Калининградский зоопарк традиционно помогает детенышам балтийских тюленей, которых весной находят на побережье.Детеныши тюленя оказываются на берегу чаще всего в марте-апреле, из-за естественного процесса адаптации малышей к морской среде обитания. Тюлени рождаются в море на льдинах, где и проводят первые месяцы жизни, затем животным приходится выплывать для отдыха на берег. Тюлени занесены в Международную Красную книгу. В Балтийском море обитают три ценных вида.

https://ria.ru/20220401/tyulenenok-1781193524.html

https://ria.ru/20220404/puteshestviya-1780859005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

балтийское море, калининградский зоопарк, калининград, россия, общество, животные, дикие животные