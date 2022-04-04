https://ria.ru/20220404/turtsiya-1781789233.html

Минобороны надеется, что Турция повлияет на боевиков в Мариуполе

Минобороны надеется, что Турция повлияет на боевиков в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022

Минобороны надеется, что Турция повлияет на боевиков в Мариуполе

Российская сторона надеется, что Турция окажет влияние на командиров оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований, чтобы те сложили оружие, заявил РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T22:04

2022-04-04T22:04

2022-04-04T22:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

мариуполь

украина

турция

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская сторона надеется, что Турция окажет влияние на командиров оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований, чтобы те сложили оружие, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Засевшим в Мариуполе украинским военным, националистам и иностранным наемникам предлагается сдаться, сложившим оружие сохранят жизнь, для этого российская сторона предлагает провести во вторник специальную гуманитарную операцию, сообщил Мизинцев."Рассчитываем на поддержку турецкой стороны в данном непростом вопросе, выражаем надежду, что турецкие коллеги, используя свой авторитет, смогут оказать влияние всеми возможными средствами как на представителей киевской власти, так и непосредственно на командиров, оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований", - сказал генерал."При этом, учитывая полную неадекватность поведения вооруженных формирований в Мариуполе, также обращаемся к турецкой стороне: в случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие, оказать содействие в гарантированном обеспечении ими "режима тишины" для вывода мирных жителей и иностранных граждан", - добавил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/dnr-1781611560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, мариуполь, украина, турция, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)