https://ria.ru/20220404/tseny-1781799204.html

В Южной Корее за год цены на импортные продукты выросли на треть

В Южной Корее за год цены на импортные продукты выросли на треть - РИА Новости, 04.04.2022

В Южной Корее за год цены на импортные продукты выросли на треть

Южная Корея за год зафиксировала более чем 30% скачок цен на импортную сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию, что привело к общему росту... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T23:58

2022-04-04T23:58

2022-04-04T23:58

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СЕУЛ, 4 апр – РИА Новости. Южная Корея за год зафиксировала более чем 30% скачок цен на импортную сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию, что привело к общему росту потребительских цен в стране на фоне возвращения в норму мирового спроса, показали данные Корейского института содействия статистике торговли.По данным исследовательского института, индекс импортных цен на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию в феврале достиг 112,6, что на 31,7% больше, чем годом ранее. Индекс рассчитывается исходя из аксиомы, что в 2015 году цены находились на уровне 100. В итоге в годовом исчислении цены на импортную сельскохозяйственную продукцию растут уже третий месяц подряд. В декабре на 33,5%, в январе на 31,5%, в феврале на 33,3% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.По данным издания Korea Herald, среди зерновых культур, цены на импортную зеленую фасоль выросли на 68,1%, на пшеницу для мукомольного производства - на 58,4%, на кормовую кукурузу - на 52,4%, а на кукурузу для переработки - на 42,3%. Отмечается, что цены на пшеницу и кукурузу напрямую влияют на потребительские цены в общем, поскольку эти культуры используются в качестве сырья для различных продуктов питания.Также по сравнению с февралем 2021 года выросли и цены на фрукты, ряд овощей. Цены на импортную говядину выросли на 47-53%, курицу - на 47,5%, а свинину - на 6,4%. Цены на рыбопродукты выросли на 13,5%, на живую рыбу - на 38,6%, на свежую рыбу - на 30%, а на мороженую рыбу - на 8,8%.По данным газеты, общий рост цен за прошедший год в основном объясняется резким скачком мирового спроса в процессе нормализации экономики в условиях пандемии. При этом, по ожиданиям, в марте цены показали еще больший рост на фоне кризиса на Украине.В особенности подорожал лосось, в зависимости от места продажи скачок цен в последнее время составляет примерно от 15% до 26%. Запрет на полеты над воздушным пространством России вынуждает перевозчиков выращиваемого в Норвегии лосося делать большой крюк, чтобы поставить его в Азию. Это приводит к росту транспортных расходов и, в конечном итоге, к росту розничных цен.Еще одним долговременным фактором высоких цен на импорт называют ослабление воны по отношению к доллару США. Доллар, который торговался на уровне 1101,4 воны 15 февраля 2021 года, вырос до 1199,8 вон 15 февраля 2022 года. С 24 февраля курс доллара продолжает оставаться на уровне выше 1200 вон.

https://ria.ru/20220404/tseny-1781799027.html

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781642662.html

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южная корея

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, южная корея, в мире