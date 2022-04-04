https://ria.ru/20220404/tseny-1781799027.html

Южнокорейский политик предложил заморозить цены на газ и электричество

Южнокорейский политик предложил заморозить цены на газ и электричество - РИА Новости, 04.04.2022

Южнокорейский политик предложил заморозить цены на газ и электричество

Председатель президентской переходной комиссии в Южной Корее Ан Чхоль Су заявил, что временная заморозка тарифов ЖКУ на газ и электричество помогла бы... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T23:41

2022-04-04T23:41

2022-04-04T23:51

экономика

мун чжэ ин

южная корея

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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Председатель президентской переходной комиссии в Южной Корее Ан Чхоль Су заявил, что временная заморозка тарифов ЖКУ на газ и электричество помогла бы испытывающим из-за роста цент трудности частным предпринимателям, сообщил телеканал JTBC."Масштаб нашей экономики вырос, проблему поставок уже нельзя целиком решить при помощи выпуска стратегических запасов Службы государственных закупок… Необходимо активно и творчески искать другие способы решения, такие как временная заморозка платы за коммунальные услуги, например газ или электричество, или же минимизировать их рост", - заявил Ан Чхоль Су на заседании комиссии, которая была создана для обеспечения передачи власти от действующего президента страны Мун Чжэ Ина к избранному 9 марта новому президенту Юн Сок Ёлю.Обращаясь к действующему правительству Ан Чхоль Су призвал быстрее разработать меры для своевременной поставки угля и других материалов, чтобы избежать их дефицита.По его словам, страна использует много угля из России, но в последнее время "импорт российского угля затруднен, и вслед за этим цена на альтернативный дымный уголь из Австралии подскочила в разы по сравнению с прошлым годом".Он отметил, что также растет цена на цемент в условиях нехватки материалов, но активного строительства.При этом министерство энергетики заявило 31 марта, что с апреля цены на СПГ в Южной Корее вырастут примерно на 2% из-за роста мировых цен на энергоносители. В связи с этим с 1 апреля тарифы для домашних хозяйств, ресторанов, гостиниц и других коммерческих пользователей должны вырасти в среднем на 1,8% (860 вон, или около 0,7 доллара). Тарифы на электроэнергию в стране тоже вырастут в апреле на 6,9 вон за киловатт-час.Южная Корея полагается на импорт СПГ, но несмотря на растущие международные издержки, с июля 2020 года цены на СПГ для домашних хозяйств и общего назначения были заморожены.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781642662.html

https://ria.ru/20220403/germaniya-1781582479.html

южная корея

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мун чжэ ин, южная корея