https://ria.ru/20220404/tseny-1781722377.html

В Британии зафиксировали беспрецедентный рост цен на продукты

В Британии зафиксировали беспрецедентный рост цен на продукты - РИА Новости, 04.04.2022

В Британии зафиксировали беспрецедентный рост цен на продукты

Проблемы с цепочкой поставок, нехватка рабочей силы и подорожание электричества и газа стали причинами беспрецедентного роста цен на продукты и напитки в... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:13

2022-04-04T16:13

2022-04-04T16:13

в мире

великобритания

экономика

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ЛОНДОН, 4 апр - РИА Новости. Проблемы с цепочкой поставок, нехватка рабочей силы и подорожание электричества и газа стали причинами беспрецедентного роста цен на продукты и напитки в Британии, следует из данных национальной статистической службы Британии."Продукты питания и напитки вносят все больший вклад в потребительскую инфляцию в последние месяцы. Рост цен на продукты и напитки частично отражают вызовы, с которыми сталкивается бизнес в сектора продуктов питания и напитков. Эти вызовы включают в себя проблемы с цепочками поставок, рост расходов и нехватка рабочей силы", - говорится в сообщении.Отмечается, что сектор продовольствия и напитков заметно ощутил на себе недавний рост цен на энергию. Около 60% представителей этого сектора сообщили, что марте этого года ощутили рост цен на энергию по сравнению с 38% во всех остальных секторах."Цены показали беспрецедентный рост, а после этого цены на электричество и зарплаты наложились на стоимость сырьевых товаров. Мы пытаемся справиться со скоростью роста расходов", - приводится пояснение представителей пищевой промышленности.На фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня - 6,2%.По данным опроса национальной статистической службы страны, в связи с ростом расходов 51% британцев стали тратить меньше на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34% - используют меньше газа или электроэнергии дома, 31% - меньше тратят на еду и товары первой необходимости.

https://ria.ru/20220404/italiya-1781671528.html

великобритания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, экономика