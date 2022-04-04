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В Британии зафиксировали беспрецедентный рост цен на продукты - РИА Новости, 04.04.2022
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В Британии зафиксировали беспрецедентный рост цен на продукты
В Британии зафиксировали беспрецедентный рост цен на продукты - РИА Новости, 04.04.2022
В Британии зафиксировали беспрецедентный рост цен на продукты
Проблемы с цепочкой поставок, нехватка рабочей силы и подорожание электричества и газа стали причинами беспрецедентного роста цен на продукты и напитки в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:13
2022-04-04T16:13
в мире
великобритания
экономика
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ЛОНДОН, 4 апр - РИА Новости. Проблемы с цепочкой поставок, нехватка рабочей силы и подорожание электричества и газа стали причинами беспрецедентного роста цен на продукты и напитки в Британии, следует из данных национальной статистической службы Британии."Продукты питания и напитки вносят все больший вклад в потребительскую инфляцию в последние месяцы. Рост цен на продукты и напитки частично отражают вызовы, с которыми сталкивается бизнес в сектора продуктов питания и напитков. Эти вызовы включают в себя проблемы с цепочками поставок, рост расходов и нехватка рабочей силы", - говорится в сообщении.Отмечается, что сектор продовольствия и напитков заметно ощутил на себе недавний рост цен на энергию. Около 60% представителей этого сектора сообщили, что марте этого года ощутили рост цен на энергию по сравнению с 38% во всех остальных секторах."Цены показали беспрецедентный рост, а после этого цены на электричество и зарплаты наложились на стоимость сырьевых товаров. Мы пытаемся справиться со скоростью роста расходов", - приводится пояснение представителей пищевой промышленности.На фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня - 6,2%.По данным опроса национальной статистической службы страны, в связи с ростом расходов 51% британцев стали тратить меньше на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34% - используют меньше газа или электроэнергии дома, 31% - меньше тратят на еду и товары первой необходимости.
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в мире, великобритания, экономика
16:13 04.04.2022
 
В Британии зафиксировали беспрецедентный рост цен на продукты

В Британии зафиксировали беспрецедентный рост цен на продукты и напитки

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы
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ЛОНДОН, 4 апр - РИА Новости. Проблемы с цепочкой поставок, нехватка рабочей силы и подорожание электричества и газа стали причинами беспрецедентного роста цен на продукты и напитки в Британии, следует из данных национальной статистической службы Британии.
"Продукты питания и напитки вносят все больший вклад в потребительскую инфляцию в последние месяцы. Рост цен на продукты и напитки частично отражают вызовы, с которыми сталкивается бизнес в сектора продуктов питания и напитков. Эти вызовы включают в себя проблемы с цепочками поставок, рост расходов и нехватка рабочей силы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сектор продовольствия и напитков заметно ощутил на себе недавний рост цен на энергию. Около 60% представителей этого сектора сообщили, что марте этого года ощутили рост цен на энергию по сравнению с 38% во всех остальных секторах.
"Цены показали беспрецедентный рост, а после этого цены на электричество и зарплаты наложились на стоимость сырьевых товаров. Мы пытаемся справиться со скоростью роста расходов", - приводится пояснение представителей пищевой промышленности.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
13:29
В Италии назвали продукты, которые больше всего подорожали в марте
На фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня - 6,2%.
По данным опроса национальной статистической службы страны, в связи с ростом расходов 51% британцев стали тратить меньше на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34% - используют меньше газа или электроэнергии дома, 31% - меньше тратят на еду и товары первой необходимости.
 
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