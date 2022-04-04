https://ria.ru/20220404/tsel-1781784637.html
Раскрыта истинная цель нападок США на Россию
Раскрыта истинная цель нападок США на Россию - РИА Новости, 04.04.2022
Раскрыта истинная цель нападок США на Россию
Вашингтон разжигает вражду с Москвой, чтобы держать под контролем Европу, не допуская ее сближения с Россией, пишет обозреватель Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T21:29
2022-04-04T21:29
2022-04-04T21:29
в мире
россия
сша
евразийский экономический союз
нато
северный поток — 2
евросоюз
китай
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вашингтон разжигает вражду с Москвой, чтобы держать под контролем Европу, не допуская ее сближения с Россией, пишет обозреватель Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь.Автор напомнил, что США стали бенефициаром распада СССР, после чего предприняли попытку окончательно уничтожить российскую экономику. Вашингтон навязывал Москве мечту об интеграции в западный мир, однако частью Запада Россия так и не стала.Вместо этого Штаты продолжили расширять НАТО: с 1999-го года туда вступили почти все восточноевропейские страны, и сейчас присоединиться к альянсу мечтает Украина. Обозреватель напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что в случае приема Киева в военный блок время подлета американских ракет до Москвы сократилось бы до четырех-минут.Цзяньсинь назвал американскую политику в отношении России попытками загнать Москву в угол."Но их (Соединенных Штатов. — Прим. Ред.) цель состоит не только в том, чтобы задавить Россию, но и в том, чтобы получить контроль над Европой", — подчеркнул автор.Он пояснил, что в случае, если б отношения между Россией и Европой наладятся, пропадет весь смысл существования НАТО и американского военного присутствия на материке.Обозреватель указал также на крепкие российско-европейские экономические связи: у Москвы есть энергоносители, у Европы — технологии. ЕС нуждается в российском газе, и для его транспортировки построили "Северный поток — 2". США выступали резко против проекта, так как экономическая интеграция на континенте стала бы катастрофой для Америки, пояснил Цзяньсинь.Также Штаты видят угрозу в европейской валюте: на евро приходится 19% мировых валютных резервов, а в качестве платежного средства он почти догнал доллар."Если в будущем евро обгонит доллар, а другие валюты еще больше поглотят его долю, это в корне пошатнет нынешнюю ситуацию, в которой США используют доллар для получения прибыли, не шевеля при этом и пальцем", — предупредил обозреватель.Он пояснил, что такое развитие событий ударит по Америке как мировому гегемону.Цзяньсинь назвал в качестве "главного оружия" США доллар, технологии и военные действия. Репортер отметил, что процесс отказа от американской валюты уже запущен: Россия с союзниками по ЕАЭС переходят на расчеты в национальных валютах, также в СМИ появилась информация о готовности Саудовской Аравии продавать Китаю нефть за юани. Но Вашингтон стремится выдавать евро. Для сохранения своих технологий Америка прибегнула к давлению на китайские технологические компании и ограничила экспорт, напомнил автор статьи.Также Вашингтон продолжает разжигать военные конфликты по всему миру. Украинский кризис обозреватель назвал конфликтом США и России. При этом Цзяньсинь обратил внимание, что Америка все чаще бросает своих союзников. В подтверждение этих слов он привел отказ Байдена помогать Киеву.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220404/bankrot-1781765378.html
https://ria.ru/20220404/kozyr-1781718436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, евразийский экономический союз, нато, северный поток — 2, евросоюз, китай, украина
Раскрыта истинная цель нападок США на Россию
Обозреватель Хуаньцю шибао Цзяньсинь: враждуя с Россией, США удерживают с собой Европу
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Вашингтон разжигает вражду с Москвой, чтобы держать под контролем Европу, не допуская ее сближения с Россией, пишет обозреватель Хуаньцю шибао
Че Цзяньсинь.
Автор напомнил, что США стали бенефициаром распада СССР
, после чего предприняли попытку окончательно уничтожить российскую экономику. Вашингтон навязывал Москве мечту об интеграции в западный мир, однако частью Запада Россия
так и не стала.
Вместо этого Штаты продолжили расширять НАТО
: с 1999-го года туда вступили почти все восточноевропейские страны, и сейчас присоединиться к альянсу мечтает Украина
. Обозреватель напомнил о словах президента России Владимира Путина
о том, что в случае приема Киева в военный блок время подлета американских ракет до Москвы сократилось бы до четырех-минут.
Цзяньсинь назвал американскую политику в отношении России попытками загнать Москву в угол.
"Но их (Соединенных Штатов. — Прим. Ред.) цель состоит не только в том, чтобы задавить Россию, но и в том, чтобы получить контроль над Европой", — подчеркнул автор.
Он пояснил, что в случае, если б отношения между Россией и Европой
наладятся, пропадет весь смысл существования НАТО и американского военного присутствия на материке.
Обозреватель указал также на крепкие российско-европейские экономические связи: у Москвы есть энергоносители, у Европы — технологии. ЕС нуждается в российском газе, и для его транспортировки построили "Северный поток — 2
". США выступали резко против проекта, так как экономическая интеграция на континенте стала бы катастрофой для Америки
, пояснил Цзяньсинь.
Также Штаты видят угрозу в европейской валюте: на евро приходится 19% мировых валютных резервов, а в качестве платежного средства он почти догнал доллар.
"Если в будущем евро обгонит доллар, а другие валюты еще больше поглотят его долю, это в корне пошатнет нынешнюю ситуацию, в которой США используют доллар для получения прибыли, не шевеля при этом и пальцем", — предупредил обозреватель.
Он пояснил, что такое развитие событий ударит по Америке как мировому гегемону.
Цзяньсинь назвал в качестве "главного оружия" США доллар, технологии и военные действия. Репортер отметил, что процесс отказа от американской валюты уже запущен: Россия с союзниками по ЕАЭС
переходят на расчеты в национальных валютах, также в СМИ появилась информация о готовности Саудовской Аравии
продавать Китаю
нефть за юани. Но Вашингтон стремится выдавать евро. Для сохранения своих технологий Америка прибегнула к давлению на китайские технологические компании и ограничила экспорт, напомнил автор статьи.
Также Вашингтон продолжает разжигать военные конфликты по всему миру. Украинский кризис обозреватель назвал конфликтом США и России. При этом Цзяньсинь обратил внимание, что Америка все чаще бросает своих союзников. В подтверждение этих слов он привел отказ Байдена помогать Киеву.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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