https://ria.ru/20220404/tsel-1781784637.html

Раскрыта истинная цель нападок США на Россию

Раскрыта истинная цель нападок США на Россию - РИА Новости, 04.04.2022

Раскрыта истинная цель нападок США на Россию

Вашингтон разжигает вражду с Москвой, чтобы держать под контролем Европу, не допуская ее сближения с Россией, пишет обозреватель Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T21:29

2022-04-04T21:29

2022-04-04T21:29

в мире

россия

сша

евразийский экономический союз

нато

северный поток — 2

евросоюз

китай

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вашингтон разжигает вражду с Москвой, чтобы держать под контролем Европу, не допуская ее сближения с Россией, пишет обозреватель Хуаньцю шибао Че Цзяньсинь.Автор напомнил, что США стали бенефициаром распада СССР, после чего предприняли попытку окончательно уничтожить российскую экономику. Вашингтон навязывал Москве мечту об интеграции в западный мир, однако частью Запада Россия так и не стала.Вместо этого Штаты продолжили расширять НАТО: с 1999-го года туда вступили почти все восточноевропейские страны, и сейчас присоединиться к альянсу мечтает Украина. Обозреватель напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что в случае приема Киева в военный блок время подлета американских ракет до Москвы сократилось бы до четырех-минут.Цзяньсинь назвал американскую политику в отношении России попытками загнать Москву в угол."Но их (Соединенных Штатов. — Прим. Ред.) цель состоит не только в том, чтобы задавить Россию, но и в том, чтобы получить контроль над Европой", — подчеркнул автор.Он пояснил, что в случае, если б отношения между Россией и Европой наладятся, пропадет весь смысл существования НАТО и американского военного присутствия на материке.Обозреватель указал также на крепкие российско-европейские экономические связи: у Москвы есть энергоносители, у Европы — технологии. ЕС нуждается в российском газе, и для его транспортировки построили "Северный поток — 2". США выступали резко против проекта, так как экономическая интеграция на континенте стала бы катастрофой для Америки, пояснил Цзяньсинь.Также Штаты видят угрозу в европейской валюте: на евро приходится 19% мировых валютных резервов, а в качестве платежного средства он почти догнал доллар."Если в будущем евро обгонит доллар, а другие валюты еще больше поглотят его долю, это в корне пошатнет нынешнюю ситуацию, в которой США используют доллар для получения прибыли, не шевеля при этом и пальцем", — предупредил обозреватель.Он пояснил, что такое развитие событий ударит по Америке как мировому гегемону.Цзяньсинь назвал в качестве "главного оружия" США доллар, технологии и военные действия. Репортер отметил, что процесс отказа от американской валюты уже запущен: Россия с союзниками по ЕАЭС переходят на расчеты в национальных валютах, также в СМИ появилась информация о готовности Саудовской Аравии продавать Китаю нефть за юани. Но Вашингтон стремится выдавать евро. Для сохранения своих технологий Америка прибегнула к давлению на китайские технологические компании и ограничила экспорт, напомнил автор статьи.Также Вашингтон продолжает разжигать военные конфликты по всему миру. Украинский кризис обозреватель назвал конфликтом США и России. При этом Цзяньсинь обратил внимание, что Америка все чаще бросает своих союзников. В подтверждение этих слов он привел отказ Байдена помогать Киеву.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220404/bankrot-1781765378.html

https://ria.ru/20220404/kozyr-1781718436.html

https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781504855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, сша, евразийский экономический союз, нато, северный поток — 2, евросоюз, китай, украина