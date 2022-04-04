https://ria.ru/20220404/trud-1781706320.html
Кабмин направил 39 миллиардов рублей на улучшение ситуации на рынке труда
Кабмин направил 39 миллиардов рублей на улучшение ситуации на рынке труда - РИА Новости, 04.04.2022
Кабмин направил 39 миллиардов рублей на улучшение ситуации на рынке труда
Власти выделили уже 39 миллиардов рублей на поддержку занятости в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T15:30
2022-04-04T15:30
2022-04-04T16:32
россия
экономика
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_169:0:3808:2047_1920x0_80_0_0_fe8ffe766b6a35f759a84371a91c611b.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Власти выделили уже 39 миллиардов рублей на поддержку занятости в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции партии "Единая Россия" перед отчетом о работе кабмина за год в Госдуме."Уже на сегодняшний день выделили 39 миллиардов рублей на мероприятия, которые позволят снизить напряжение на рынке труда. Важно, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение, если потребуется", — сказал председатель правительства.По его словам, сейчас основная цель кабмина — "поддержка людей и сохранение спроса". Это, как считает политик, позволит бизнесу адаптироваться к новым условиям.Мишустин также напомнил, что правительство утвердило комплекс решений, в частности, упростило разрешительные и лицензионные процедуры для разных отраслей, например, для строительной, сохранило ипотечные программы, выделило средства на кредитование системообразующих предприятий по льготной ставке в 11 процентов.Кроме того, кабинет министров поддержал инициативу Банка России увеличить лимит одной транзакции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до миллиона рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/vakansii-1781693328.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777451759_624:0:3353:2047_1920x0_80_0_0_a62a964bdd8108d50493f5d531c7d138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин
15:30 04.04.2022 (обновлено: 16:32 04.04.2022)
Кабмин направил 39 миллиардов рублей на улучшение ситуации на рынке труда
Правительство направило 39 миллиардов рублей на улучшение ситуации на рынке труда
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Власти выделили уже 39 миллиардов рублей на поддержку занятости в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции партии "Единая Россия" перед отчетом о работе кабмина за год в Госдуме.
"Уже на сегодняшний день выделили 39 миллиардов рублей на мероприятия, которые позволят снизить напряжение на рынке труда. Важно, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение, если потребуется", — сказал председатель правительства.
По его словам, сейчас основная цель кабмина — "поддержка людей и сохранение спроса". Это, как считает политик, позволит бизнесу адаптироваться к новым условиям.
Мишустин также напомнил, что правительство утвердило комплекс решений, в частности, упростило разрешительные и лицензионные процедуры для разных отраслей, например, для строительной, сохранило ипотечные программы, выделило средства на кредитование системообразующих предприятий по льготной ставке в 11 процентов.
Кроме того, кабинет министров поддержал инициативу Банка России
увеличить лимит одной транзакции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до миллиона рублей.