https://ria.ru/20220404/trud-1781706320.html

Кабмин направил 39 миллиардов рублей на улучшение ситуации на рынке труда

Кабмин направил 39 миллиардов рублей на улучшение ситуации на рынке труда - РИА Новости, 04.04.2022

Кабмин направил 39 миллиардов рублей на улучшение ситуации на рынке труда

Власти выделили уже 39 миллиардов рублей на поддержку занятости в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:30

2022-04-04T15:30

2022-04-04T16:32

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Власти выделили уже 39 миллиардов рублей на поддержку занятости в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции партии "Единая Россия" перед отчетом о работе кабмина за год в Госдуме."Уже на сегодняшний день выделили 39 миллиардов рублей на мероприятия, которые позволят снизить напряжение на рынке труда. Важно, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение, если потребуется", — сказал председатель правительства.По его словам, сейчас основная цель кабмина — "поддержка людей и сохранение спроса". Это, как считает политик, позволит бизнесу адаптироваться к новым условиям.Мишустин также напомнил, что правительство утвердило комплекс решений, в частности, упростило разрешительные и лицензионные процедуры для разных отраслей, например, для строительной, сохранило ипотечные программы, выделило средства на кредитование системообразующих предприятий по льготной ставке в 11 процентов.Кроме того, кабинет министров поддержал инициативу Банка России увеличить лимит одной транзакции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до миллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/vakansii-1781693328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, михаил мишустин