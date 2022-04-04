https://ria.ru/20220404/tramp-1781560803.html

"Никогда Америка не была в таком упадке": Трамп просит помощи у Путина

"Никогда Америка не была в таком упадке": Трамп просит помощи у Путина - РИА Новости, 04.04.2022

"Никогда Америка не была в таком упадке": Трамп просит помощи у Путина

Бывший президент США отправился в очередной гастрольный тур по стране под лозунгом "Спасем Америку!". Нет, официально Дональд Трамп еще не заявил, что пойдет на РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:00

2022-04-04T08:00

2022-04-04T07:58

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Бывший президент США отправился в очередной гастрольный тур по стране под лозунгом "Спасем Америку!". Нет, официально Дональд Трамп еще не заявил, что пойдет на следующие президентские выборы. Но ведь сегодня, в эпоху всемирной турбулентности, это общий тренд: лидеры заскакивают на ходу в самый последний вагончик избирательной гонки. Посмотрите на Макрона: президент Франции объявил, что будет баллотироваться, всего за месяц до выборов.Трамп, надо думать, тоже будет тянуть до последнего с объявлением своего участия. Он щекочет намеками воображение общественности, но открыто ничего не говорит. Зацените, как он флиртует со своей публикой: "В 2024-м мы вернем себе этот прекрасный, прекрасный Белый дом. Мне интересно, кто же это сделает, а?"Рейтинги его на этом фоне растут как на дрожжах, а массовые митинги с его выступлениями давно уже воспринимаются как часть именно предвыборной гонки. Он по-прежнему ведущий политик в стране, а свежий опрос показал, что будь выборы сегодня, он уверенно выиграл бы их у Байдена.Оставаться в оппозиции как можно дольше — это действительно самая выигрышная для Трампа стратегия на сегодняшний день. Тут и делать ничего не надо: знай смотри, что Байден вытворяет со страной, и фиксируй все недоработки. Цены на бензин, инфляция, реальный (а не нарисованный) масштаб обнищания, нашествие нелегальных мигрантов — все эти темы Трамп отыгрывает по полной.Впечатляет накал его риторики — так размашисто не посыпали голову пеплом даже в СССР эпохи перестройки. "Никогда наша страна не переживала такого упадка, никогда мы не были так пришиблены, — заявил экс-президент США на митинге в тауншипе Вашингтон — небольшом поселке штата Мичиган. — <…> Мы переживаем самый опасный период за всю нашу жизнь. И при этом у нас президент, который вообще не понимает, что происходит. Он не понимает, что он делает, что он говорит и где он находится".Трамп накачивает публику в ожидании ноябрьских выборов в конгресс и сенат, на которых теоретически республиканцам гарантирована чистая победа. Демократы на сегодня успели взбесить не только консервативно настроенных избирателей, против них ополчились даже собственные приверженцы. Холодильник и автозаправка всухую победили телевизор и соцсети. Большинство американцев довольно быстро поняли, что к нищете их ведет отнюдь не Кремль, а родная Демпартия — организатор и вдохновитель всего того бардака, который творится в Штатах.Летом страну ждет спираль инфляции, которую закрутил отказ Байдена покупать нефть у России, вызвавший рост цен на бензин. А осенью прискачет третий всадник Апокалипсиса по имени Голод. Потому что рост цен на зерно и продовольствие, спровоцированный санкционной войной с Россией, ударит не только по населению стран Африки и Азии, но и по бедным американцам, а ведь их миллионы. И впаривать как предлог для всего этого "защиту Украины" уже не получится.Интересно могут начать развиваться события, если каждый штат решит сам обеспечивать свою продовольственную безопасность. Потому что у Техаса, например, и с зерновыми, и с мясом осенью все будет просто отлично. Но вот до какой степени взлетят цены на продукты, например, в Нью-Йорке? И как штаты будут разруливать все эти вопросы между собой?Пока все выглядит так, что в ноябре американские избиратели захотят прокатить правящую партию со свистом. Однако при том колоссальном админресурсе, которым пользуются демократы, могут возникнуть и свои трудности. Объявят под каким-нибудь предлогом новый локдаун, запрут всех по домам. Пойдет любимое демократами голосование по почте — а ведь при нем во многих штатах откровенно запрещается проверять подлинность подписей избирателей на бланках. Мы насмотрелись уже на эти фальсификации, мама не горюй.Да и Трамп не то чтобы уверен в своем успехе в 2024 году. Его поддержка среди избирателей постоянно растет, однако одного этого мало: прошлые выборы это доказали. Поэтому Трамп решился на парадоксальный ход. Все последние недели, с самого начала спецоперации на Украине он осыпает комплиментами президента России. Его за это уже назвали врагом американского народа и призвали судить за измену родине, но он все не перестает.Решение российского президента о признании ДНР и ЛНР Трамп прямо назвал "гениальным". А подольстившись, внезапно попросил у Путина поделиться компроматом на Байдена-младшего, чтобы Трампу было легче снести с президентского поста Байдена-старшего.Поразительно, как быстро проходит слава мирская. Давно ли Вашингтон учинял перевороты в разных странах и ставил там своих марионеток? А сегодня мир с изумлением видит, как кандидат в президенты США заигрывает с Кремлем, выпрашивает у него помощь и всеми способами намекает на то, что русским пора вмешаться в американские выборы и пропихнуть его на царство.Это что получается, параллельно с демилитаризацией Украины мы должны заниматься еще и Америкой, обеспечивать американцам вменяемого лидера? Конечно, всем хотелось бы, чтобы во главе и США, и Украины работали нормальные люди, которые просто "понимают, что происходит". По минимуму они не должны разносить в хлам свою страну, подвергать риску систему мировой безопасности и лезть к России. Вопрос в том, остались ли там вообще такие люди?Да и сможет ли сам Трамп стать таким вменяемым лидером? С одной стороны, по вопросу России в США царит двухпартийный консенсус: и демократы, и республиканцы согласны в том, что наша страна — главный враг их "нового мирового порядка" и надо ее давить до конца. С другой стороны, среди республиканцев достаточно влиятельны изоляционисты, которые считают, что Штаты должны по-тихому уйти с мировой арены, никуда не лезть и заняться своими делами. Культовый республиканец Джей Ди Вэнс, почвенник и автор "Элегии хиллбилли" — библии американских "ватников" — уже заявил, что ему безразлична Украина. Возможно, Трамп сможет опереться на них в своей президентской кампании.Да, сегодня и республиканцы, и демократы соревнуются в забористой ругани — кто заливистее облает Россию, кто звонче призовет "бахнуть", "жахнуть", "вдарить" по Москве. Однако втихомолку работает и другой консенсус — и та и другая партия изо всех сил пытается избежать реальной конфронтации с нашей страной. Пускай вместо нас украинцы отдуваются, — полагают они, — а мы им лучше еще "джавелинов" подгоним.Когда Трампа спрашивают, что такое "трампизм" и почему он всем так зашел, он говорит, что его политика — это "выгодные сделки". В отличие от окончательно обезумевшей демократической элиты, он понимает, что воевать Штатам сегодня невыгодно — причем ни с кем. Именно Трамп во время своего президентского срока запланировал вывод американских войск из Афганистана. И именно он после первого же обострения сдал назад в противостоянии с Северной Кореей.Есть четкое ощущение, что, приди к власти в 2016 году Хиллари Клинтон, она натравила бы Украину на Россию, и специальную операцию пришлось бы начинать намного раньше. Однако разложение и деградация политической элиты Америки идут таким темпом, что даже некогда разумный Трамп может, придя к власти, оказаться таким же сенильным политиком, как Джо Байден. И дело тут не в преклонном возрасте — а в общей атмосфере одичания, в которой Америка теряет статус мирового гегемона.На прошлых выборах мы видели, как клан Байденов окучивал Пекин, а критики открыто называли Джо "китайской марионеткой". Сейчас недвусмысленные сигналы Москве посылает Дональд Трамп. Украинизация США на марше — действительно, какие выборы, если кандидаты не пытаются заручиться поддержкой внешних сил? Мы же помним, как американцы ставили Яценюка премьер-министром, а немцы Кличко — мэром Киева. Ну че, нормально. Суверенитет? Не-а, не слышали.Сегодняшний Вашингтон — это не мировой центр силы, а какой-то террариум, где бьются за власть, делят территорию и грабят народ местные олигархические кланы. Там давно уже перестали притворяться, что верят в какие-то глупости типа выборной демократии, свободы слова. Это все так, бусы для туземцев. Толкового политика, реально интересующегося судьбой американцев, здесь просто могут уничтожить — в том же стиле, в каком это делается на Украине. В частности, и поэтому Дональд Трамп побаивается официально объявлять о своем желании участвовать в выборах.

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