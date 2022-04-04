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Роскачество предупредило об изменении ассортимента товаров для дома - РИА Новости, 04.04.2022
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Роскачество предупредило об изменении ассортимента товаров для дома
Роскачество предупредило об изменении ассортимента товаров для дома - РИА Новости, 04.04.2022
Роскачество предупредило об изменении ассортимента товаров для дома
Часть продукции, выпускаемой под торговыми марками зарубежных брендов, которые ушли с отечественного рынка, производится в России, что позволит товарам и дальше РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T13:04
2022-04-04T13:04
роскачество
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экономика
общество
цены
продукты
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Часть продукции, выпускаемой под торговыми марками зарубежных брендов, которые ушли с отечественного рынка, производится в России, что позволит товарам и дальше поступать на полки магазинов, однако ассортимент может измениться, сообщает Роскачество.После начала спецоперации на Украине о приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию заявили компании Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг"), Procter &amp; Gamble (Ariel, Always, Head &amp; Shoulders, Fairy, Gillette), а также Johnson &amp; Johnson (Listerine, Clean &amp; Clear, Carefree)."Уход мировых брендов с российского рынка означает лишь прекращение импорта и экспорта зарубежных товаров. При этом немалая часть продуктов, выпускаемых под торговыми марками, которые принадлежат международным гигантам, изготавливается в России. Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены", - говорится в сообщении.Несмотря на это, привычный потребителю ассортимент продукции может измениться. Как сообщили&nbsp; Роскачеству в Unilever, ввиду сокращения импорта сырья и упаковочных материалов компании предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей. Несмотря на возможные изменения в ассортименте, качество продукции останется прежним. Предприятия компании, расположенные в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле, продолжат снабжать потребителей в России средствами личной гигиены и товарами для дома, подчеркнули в Unilever.Производитель средств женской гигиены Bella также сообщил Роскачеству, что критичных проблем с поставками сырья нет, но компании все же приходится подстраиваться под новые реалии. "Если говорить об основном компоненте женских прокладок, то это целлюлоза. Ранее она поставлялась из Европы и США, теперь мы переориентируемся на целлюлозу, произведенную в России и Белоруссии", - сообщила Bella."Невская косметика" в свою очередь подчеркнула, что предприятие, несмотря на все сложности, продолжает работу и уже сейчас проводит поиски альтернативных поставщиков из Индии или Китая на случай потери текущих партнеров из других стран.Кроме того, Роскачество напомнило о российских товарах, которые не исчезнут из продажи в ближайшее время, среди них "Натали", "ЭКОномочка део", Bella, Ola! и BIBI. "Среди товаров бытовой химии порошок торговой марки "Аист колор" в результате испытаний был признан высококачественным, так как соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. В 2020 году товару присвоен российский знак качества", - добавляется в сообщении.
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роскачество, россия, экономика, общество, цены, продукты
13:04 04.04.2022
 
Роскачество предупредило об изменении ассортимента товаров для дома

Роскачество: привычный ассортимент товаров для дома и личной гигиены может измениться

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатели в гипермаркете в Москве
Покупатели в гипермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Покупатели в гипермаркете в Москве
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Часть продукции, выпускаемой под торговыми марками зарубежных брендов, которые ушли с отечественного рынка, производится в России, что позволит товарам и дальше поступать на полки магазинов, однако ассортимент может измениться, сообщает Роскачество.
После начала спецоперации на Украине о приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию заявили компании Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг"), Procter & Gamble (Ariel, Always, Head & Shoulders, Fairy, Gillette), а также Johnson & Johnson (Listerine, Clean & Clear, Carefree).
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"Уход мировых брендов с российского рынка означает лишь прекращение импорта и экспорта зарубежных товаров. При этом немалая часть продуктов, выпускаемых под торговыми марками, которые принадлежат международным гигантам, изготавливается в России. Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены", - говорится в сообщении.
Несмотря на это, привычный потребителю ассортимент продукции может измениться. Как сообщили  Роскачеству в Unilever, ввиду сокращения импорта сырья и упаковочных материалов компании предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей. Несмотря на возможные изменения в ассортименте, качество продукции останется прежним. Предприятия компании, расположенные в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле, продолжат снабжать потребителей в России средствами личной гигиены и товарами для дома, подчеркнули в Unilever.
Производитель средств женской гигиены Bella также сообщил Роскачеству, что критичных проблем с поставками сырья нет, но компании все же приходится подстраиваться под новые реалии. "Если говорить об основном компоненте женских прокладок, то это целлюлоза. Ранее она поставлялась из Европы и США, теперь мы переориентируемся на целлюлозу, произведенную в России и Белоруссии", - сообщила Bella.
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"Невская косметика" в свою очередь подчеркнула, что предприятие, несмотря на все сложности, продолжает работу и уже сейчас проводит поиски альтернативных поставщиков из Индии или Китая на случай потери текущих партнеров из других стран.
Кроме того, Роскачество напомнило о российских товарах, которые не исчезнут из продажи в ближайшее время, среди них "Натали", "ЭКОномочка део", Bella, Ola! и BIBI. "Среди товаров бытовой химии порошок торговой марки "Аист колор" в результате испытаний был признан высококачественным, так как соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. В 2020 году товару присвоен российский знак качества", - добавляется в сообщении.
 
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