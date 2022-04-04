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В России зарегистрировали тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно - РИА Новости, 04.04.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220404/test-1781621462.html
В России зарегистрировали тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно
В России зарегистрировали тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно - РИА Новости, 04.04.2022
В России зарегистрировали тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно
Новый набор реагентов для выявления антител к коронавирусу, разработанный специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T10:23
2022-04-04T10:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новый набор реагентов для выявления антител к коронавирусу, разработанный специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, зарегистрирован в России, он позволяет определять иммунитет, в том числе у переболевших бессимптомно, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора зарегистрировал новое медицинское изделие "Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения антител человека класса IgG к N-белку SARS-CoV-2 (N-CoV-2-IgG PS)", - говорится в сообщении.В отличие от других подобных наборов он позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у людей, инфицированных коронавирусом, которые имели симптомы заболевания, а также у переболевших или контактировавших с вирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики, пояснили в ведомстве.Получение информации о концентрации антител у людей важно для понимания степени защищенности от повторного заражения, отметили в Роспотребнадзоре.Клинико-лабораторные испытания подтвердили эффективность применения тест-системы, она допущена к обращению на территории России, уточняется в материале.
https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780690787.html
https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776162115.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
10:23 04.04.2022
 
В России зарегистрировали тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно

В России зарегистрировали тест на выявление иммунитета к COVID-19 у болевших бессимптомно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новый набор реагентов для выявления антител к коронавирусу, разработанный специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, зарегистрирован в России, он позволяет определять иммунитет, в том числе у переболевших бессимптомно, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора зарегистрировал новое медицинское изделие "Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения антител человека класса IgG к N-белку SARS-CoV-2 (N-CoV-2-IgG PS)", - говорится в сообщении.
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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В отличие от других подобных наборов он позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у людей, инфицированных коронавирусом, которые имели симптомы заболевания, а также у переболевших или контактировавших с вирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики, пояснили в ведомстве.
Получение информации о концентрации антител у людей важно для понимания степени защищенности от повторного заражения, отметили в Роспотребнадзоре.
Клинико-лабораторные испытания подтвердили эффективность применения тест-системы, она допущена к обращению на территории России, уточняется в материале.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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