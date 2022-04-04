https://ria.ru/20220404/test-1781621462.html

В России зарегистрировали тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно

В России зарегистрировали тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно - РИА Новости, 04.04.2022

В России зарегистрировали тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно

Новый набор реагентов для выявления антител к коронавирусу, разработанный специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:23

2022-04-04T10:23

2022-04-04T10:23

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770835760_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_52f3ae22d5f7b622438f9f578bb69c53.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новый набор реагентов для выявления антител к коронавирусу, разработанный специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, зарегистрирован в России, он позволяет определять иммунитет, в том числе у переболевших бессимптомно, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора зарегистрировал новое медицинское изделие "Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения антител человека класса IgG к N-белку SARS-CoV-2 (N-CoV-2-IgG PS)", - говорится в сообщении.В отличие от других подобных наборов он позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у людей, инфицированных коронавирусом, которые имели симптомы заболевания, а также у переболевших или контактировавших с вирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики, пояснили в ведомстве.Получение информации о концентрации антител у людей важно для понимания степени защищенности от повторного заражения, отметили в Роспотребнадзоре.Клинико-лабораторные испытания подтвердили эффективность применения тест-системы, она допущена к обращению на территории России, уточняется в материале.

https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780690787.html

https://ria.ru/20220303/koronavirus-1776162115.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19