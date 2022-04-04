https://ria.ru/20220404/telekanaly-1781729355.html

На Украине отключили вещание двух телеканалов, принадлежавших Порошенко

На Украине отключили вещание двух телеканалов, принадлежавших Порошенко - РИА Новости, 04.04.2022

На Украине отключили вещание двух телеканалов, принадлежавших Порошенко

Вещание телеканалов "Пятый" и "Прямой", которые ранее принадлежали экс-президенту Петру Порошенко, отключили на Украине, сообщается на сайте телеканала "Пятый". РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:32

2022-04-04T16:32

2022-04-04T16:32

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вещание телеканалов "Пятый" и "Прямой", которые ранее принадлежали экс-президенту Петру Порошенко, отключили на Украине, сообщается на сайте телеканала "Пятый"."Утром в понедельник концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) прибег к незаконным действиям и отключил вещание проукраинских, патриотических телеканалов "Пятый" и "Прямой", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Журналисты отключенных каналов обвиняют в прекращении вещания руководителя концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Кирилла Данилова, который ранее руководил телекомпанией "Приват ТВ Днепр" ("9 канал"), входящей в медиа империю олигарха Игоря Коломойского."Коломойский вместо защиты страны занимается решением своих деловых вопросов по зачистке информационного пространства", - говорится на сайте канала.Как сообщалось на сайте "Пятого канала" в ноябре 2021 года, Порошенко продал свои телеканалы "Пятый канал" и "Прямой" после принятия закона "об олигархах".Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.В конце февраля, после начала спецопрации РФ по демилитаризации Украины, Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова. Журналистами CNN он поведал, что его "батальон территориальной обороны" находится в Киеве в двух-трех километрах от места боевых действий. Желающих записаться в батальон много, "выстроилась очередь", заявил Порошенко и посетовал, что "оружия всем не хватит".

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781678287.html

https://ria.ru/20220401/posev-1781284942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, игорь коломойский, украина, киев, россия, петр порошенко