На Украине отключили вещание двух телеканалов, принадлежавших Порошенко
На Украине отключили вещание телеканалов "Пятый" и "Прямой", принадлежавших Порошенко
Экран телевизора с изображением эфирного шума
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вещание телеканалов "Пятый" и "Прямой", которые ранее принадлежали экс-президенту Петру Порошенко, отключили на Украине, сообщается на сайте телеканала "Пятый".
"Утром в понедельник концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) прибег к незаконным действиям и отключил вещание проукраинских, патриотических телеканалов "Пятый" и "Прямой", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Журналисты отключенных каналов обвиняют в прекращении вещания руководителя концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Кирилла Данилова, который ранее руководил телекомпанией "Приват ТВ Днепр" ("9 канал"), входящей в медиа империю олигарха Игоря Коломойского.
"Коломойский вместо защиты страны занимается решением своих деловых вопросов по зачистке информационного пространства", - говорится на сайте канала.
Как сообщалось на сайте "Пятого канала" в ноябре 2021 года, Порошенко продал свои телеканалы "Пятый канал" и "Прямой" после принятия закона "об олигархах".
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
В конце февраля, после начала спецопрации РФ по демилитаризации Украины, Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова. Журналистами CNN он поведал, что его "батальон территориальной обороны" находится в Киеве в двух-трех километрах от места боевых действий. Желающих записаться в батальон много, "выстроилась очередь", заявил Порошенко и посетовал, что "оружия всем не хватит".