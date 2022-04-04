В Крыму заявили, что украинские нацбаты применяют тактику американцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские националистические батальоны в жилой застройке применяют оборонительную тактику американцев, которую те отработали в Сирии."В жилой застройке нацисты применяют оборонительную технологию американцев, которую они отработали в Сирии. Из жилого дома создается некий "сендвич" - когда на верхних и нижних этажах домов располагаются обороняющиеся, а в середину сгоняются мирные жители. И с такой обороной приходится долго возиться, чтобы максимально спасти людей", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, в военном плане костяк украинской армии представляют четко мотивированные нацбаты."Они готовы умереть за "национальную" идею, они же убивают мирных", - подчеркнул глава парламента.По его словам, в течение последних восьми лет на Украине был создан колоссальный рубеж обороны, укрепленный бетонными конструкциями, сплошными листами металла, которые приходится штурмовать с большими усилиями."Тем не менее, очевидно, что все идет к освобождению Донбасса. Хотелось бы быстрее, но скорость - не самоцель. С точки зрения военных действий, та стратегия, которая была выбрана, - минимальные жертвы среди мирного населения и минимальное разрушение инфраструктуры - замедляет скорость операции", - добавил Константинов.При этом, по его словам, успешной является тактика дистанционной ликвидации военной инфраструктуры украинской армии высокоточным оружием."Тщательно выверяются цели, точно поражаются нашими ВКС командные пункты, НПЗ, базы хранения горюче-смазочных материалов, пункты сосредоточения боевиков и наемников. Это лишает украинскую сторону ресурсов для сопротивления", - отметил глава парламента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 4 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов Украины (125 из 152), 80% танков и других бронированных машин (1936 из 2416), 61% парка вертолетов (91 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские националистические батальоны в жилой застройке применяют оборонительную тактику американцев, которую те отработали в Сирии.
"В жилой застройке нацисты применяют оборонительную технологию американцев, которую они отработали в Сирии. Из жилого дома создается некий "сендвич" - когда на верхних и нижних этажах домов располагаются обороняющиеся, а в середину сгоняются мирные жители. И с такой обороной приходится долго возиться, чтобы максимально спасти людей", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, в военном плане костяк украинской армии представляют четко мотивированные нацбаты.
"Они готовы умереть за "национальную" идею, они же убивают мирных", - подчеркнул глава парламента.
По его словам, в течение последних восьми лет на Украине был создан колоссальный рубеж обороны, укрепленный бетонными конструкциями, сплошными листами металла, которые приходится штурмовать с большими усилиями.
"Тем не менее, очевидно, что все идет к освобождению Донбасса. Хотелось бы быстрее, но скорость - не самоцель. С точки зрения военных действий, та стратегия, которая была выбрана, - минимальные жертвы среди мирного населения и минимальное разрушение инфраструктуры - замедляет скорость операции", - добавил Константинов.
При этом, по его словам, успешной является тактика дистанционной ликвидации военной инфраструктуры украинской армии высокоточным оружием.
"Тщательно выверяются цели, точно поражаются нашими ВКС командные пункты, НПЗ, базы хранения горюче-смазочных материалов, пункты сосредоточения боевиков и наемников. Это лишает украинскую сторону ресурсов для сопротивления", - отметил глава парламента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Согласно статистике Минобороны РФ на 4 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов Украины (125 из 152), 80% танков и других бронированных машин (1936 из 2416), 61% парка вертолетов (91 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.
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Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.
Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.
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