https://ria.ru/20220404/stels-omikron-1781607592.html

В Красноярском крае выявили случаи "стелс-омикрона"

В Красноярском крае выявили случаи "стелс-омикрона" - РИА Новости, 04.04.2022

В Красноярском крае выявили случаи "стелс-омикрона"

Случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон" зарегистрированы на территории Красноярского края, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального главка... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T08:28

2022-04-04T08:28

2022-04-04T08:28

распространение коронавируса

общество

красноярский край

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон" зарегистрированы на территории Красноярского края, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев."Полученные за последнюю неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавирусной инфекции на территории Красноярского края показали, что в более 70,0% проб, по которым было проведено полногеномное секвенирование, выявлен штамм линии ВА.2, так называемый "стелс-омикрон", - говорится в сообщении.В марте власти региона в связи со стабилизацией обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменили масочный режим, QR-коды и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

https://ria.ru/20220329/shtammy-1780696753.html

красноярский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, красноярский край, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса