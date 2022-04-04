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В Красноярском крае выявили случаи "стелс-омикрона" - РИА Новости, 04.04.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220404/stels-omikron-1781607592.html
В Красноярском крае выявили случаи "стелс-омикрона"
В Красноярском крае выявили случаи "стелс-омикрона" - РИА Новости, 04.04.2022
В Красноярском крае выявили случаи "стелс-омикрона"
Случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон" зарегистрированы на территории Красноярского края, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального главка... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T08:28
2022-04-04T08:28
распространение коронавируса
общество
красноярский край
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон" зарегистрированы на территории Красноярского края, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев."Полученные за последнюю неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавирусной инфекции на территории Красноярского края показали, что в более 70,0% проб, по которым было проведено полногеномное секвенирование, выявлен штамм линии ВА.2, так называемый "стелс-омикрон", - говорится в сообщении.В марте власти региона в связи со стабилизацией обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменили масочный режим, QR-коды и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.
https://ria.ru/20220329/shtammy-1780696753.html
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общество, красноярский край, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
08:28 04.04.2022
 
В Красноярском крае выявили случаи "стелс-омикрона"

В Красноярском крае выявили случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи
Сотрудник скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 4 апр - РИА Новости. Случаи штамма коронавируса "стелс-омикрон" зарегистрированы на территории Красноярского края, сообщил в своем Telegram-канале глава регионального главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
"Полученные за последнюю неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавирусной инфекции на территории Красноярского края показали, что в более 70,0% проб, по которым было проведено полногеномное секвенирование, выявлен штамм линии ВА.2, так называемый "стелс-омикрон", - говорится в сообщении.
Сотрудники лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 15:38Распространение коронавируса
В мире нет новых штаммов коронавируса, вызывающих тревогу, заявила Попова
В марте власти региона в связи со стабилизацией обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отменили масочный режим, QR-коды и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.
 
Распространение коронавирусаОбществоКрасноярский крайКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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